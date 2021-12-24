Джеймс Франко зізнався в сексуальних зв'язках зі своїми студентками

Через 3 роки після обвинувачень актор підтвердив усі домисли

43-річний американський актор Джеймс Франко зізнався, що свого часу мав сексуальні контакти зі своїми студентками у школі акторської майстерності. До цього він відкидав усі звинувачення протягом 3-х років. Про це актор розповів напередодні радіостанції SiriusXM.

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"Я зізнаюсь, що справді спав зі своїми студентками …у ході свого викладання, і це було неправильно", — зазначив Франко та уточнив, що всі зв'язки були за обопільною згодою.

[ + – ] Скандал навколо актора розгорівся ще у 2018 році

Зазначимо, що влітку 2021 року актор виплатив понад 2 мільйони доларів для врегулювання позовів про сексуальні домагання з його боку.

Нагадаємо, що вперше про зв'язки викладача зі своїми студентками стало відомо у 2018 році. Тоді ж Джеймса не номінували на "Оскар" через скандал, що розгорівся навколо нього.

Раніше Фокус повідомляв про скандал навколо актора Кріса Нота, який зіграв містера Біга в культовому серіалі "Секс у великому місті". Актора звинувачують у зґвалтуваннях кілька жінок. Через цей інцидент з Нотом відмовляються співпрацювати і він втратив уже 12 мільйонів доларів.