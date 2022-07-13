Джеймс Франко повертається в кіно після секс-скандалу
Раніше актор відверто зізнався у своїх зв'язках зі студентками.
44-річний американський актор Джеймс Франко повертається до роботи в кіно після гучного секс-скандалу. Про це пише Page Six.
Як відомо, зірка фільму "Людина-павук" зіграє головну роль у післявоєнній драмі данського режисера Білле Аугуста "Я, ти".
Картина розкриє історію юнака Марко, який разом з американським солдатом потрапить у складну життєву ситуацію.
Зокрема у фільмі зіграють актори Том Голландер та Дейзі Джейкоб. Зйомки драми почнуться у вересні 2022 на території Італії.
Джеймс Франко звинувачувався у сексуальних зв'язках зі своїми студентками у школі акторської майстерності, де він викладав. Влітку 2021 року американський актор виплатив понад 2 мільйони доларів для врегулювання позовів про сексуальні домагання з його боку. А наприкінці того ж року відверто зізнався у всьому, у чому його звинувачували.
Нагадаємо, через три роки після звинувачень у сексуальних зв'язках зі своїми студентками Джеймс Франко підтвердив усі домисли.
Також Фокус писав про причетність Джеймса Франко до судового процесу Джонні Деппа та Ембер Герд. 44-річний актор підозрювався у стосунках з колишньою дружиною Деппа, проте Ембер Герд заявляла, що вони лише дружили з дитинства.