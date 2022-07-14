Суд отклонил иск Эмбер Херд против Джонни Деппа

Актриса должна выплатить бывшему мужу 15 млн долларов.

Накануне суд в штате Вирджиния отклонил ходатайство адвокатов актрисы Эмбер Херд по делу против ее бывшего супруга Джонни Деппа. Об этом пишет The Guardian.

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36-летняя Эмбер Херд проиграла в начале июня 2022 дело против голливудского актера Джонни Деппа. Суд признал ее виновной в клевете на экс-мужа, что практически разрушило карьеру звезды "Пиратов Карибского моря". За это Херд должна заплатить 15 млн долларов компенсации, однако актриса не признает себя виновной и отмечает, что у нее нет столько денег.

Практически сразу адвокаты Эмбер Херд подали ходатайство на пересмотр дела, которое, по мнению представителей бывшей жены Деппа, прошло с многочисленными нарушениями. Однако суд отклонил иск актрисы и ее адвокатов на 10 млн долларов.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты два года Фото: коллаж Фокус

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году. Не прожив и двух лет в браке, супруги начали громкий процесс развода, закончившийся только летом 2022. Общих детей у звездной пары так и не появилось.

[ + – ] Эмбер Херд в "Аквамене" Фото: Скриншот

Напомним, после своей громкой победы Джонни Депп посвятил две едкие песни бывшей возлюбленной.

Также Фокус писал о том, сколько должен заплатить Джонни Депп за победу в суде.