Суд відхилив позов Ембер Герд проти Джонні Деппа

Акторка повинна виплатити колишньому чоловікові 15 млн доларів.

Напередодні суд у штаті Вірджинія відхилив клопотання адвокатів акторки Ембер Герд у справі проти її колишнього чоловіка Джонні Деппа. Про це пише The Guardian.

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36-річна Ембер Герд програла на початку червня 2022 справу проти голлівудського актора Джонні Деппа. Суд визнав її винною у наклепі на ексчоловіка, що практично зруйнувало кар'єру зірки "Піратів Карибського моря". За це Герд повинна заплатити 15 млн доларів компенсації, проте акторка не визнає себе винною та зазначає, що в неї немає стільки грошей.

Практично одразу адвокати Ембер Герд подали клопотання на перегляд справи, яка, на думки представників колишньої дружини Деппа, пройшла з численними порушеннями. Проте суд відхилив позов акторки та її адвокатів на 10 млн доларів.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд були одружені два роки Фото: колаж Фокус

Ембер Герд та Джонні Депп одружилися у 2015 році. Не проживши і двох років у шлюбі, подружжя почало гучний процес розлучення, який закінчився лише влітку 2022. Спільних дітей у зіркової пари так і не з'явилося.

[ + – ] Ембер Герд в "Аквамені" Фото: Скріншот

Нагадаємо, після своєї гучної перемоги Джонні Депп присвятив дві їдкі пісні колишній коханій.

Також Фокус писав про те, скільки повинен заплатити Джонні Депп за свою перемогу у суді.