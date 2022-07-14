Суд відхилив позов Ембер Герд проти Джонні Деппа
Акторка повинна виплатити колишньому чоловікові 15 млн доларів.
Напередодні суд у штаті Вірджинія відхилив клопотання адвокатів акторки Ембер Герд у справі проти її колишнього чоловіка Джонні Деппа. Про це пише The Guardian.
36-річна Ембер Герд програла на початку червня 2022 справу проти голлівудського актора Джонні Деппа. Суд визнав її винною у наклепі на ексчоловіка, що практично зруйнувало кар'єру зірки "Піратів Карибського моря". За це Герд повинна заплатити 15 млн доларів компенсації, проте акторка не визнає себе винною та зазначає, що в неї немає стільки грошей.
Практично одразу адвокати Ембер Герд подали клопотання на перегляд справи, яка, на думки представників колишньої дружини Деппа, пройшла з численними порушеннями. Проте суд відхилив позов акторки та її адвокатів на 10 млн доларів.
Ембер Герд та Джонні Депп одружилися у 2015 році. Не проживши і двох років у шлюбі, подружжя почало гучний процес розлучення, який закінчився лише влітку 2022. Спільних дітей у зіркової пари так і не з'явилося.
Нагадаємо, після своєї гучної перемоги Джонні Депп присвятив дві їдкі пісні колишній коханій.
Також Фокус писав про те, скільки повинен заплатити Джонні Депп за свою перемогу у суді.