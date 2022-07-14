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Суд відхилив позов Ембер Герд проти Джонні Деппа

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Фото: Getty Images | Ембер Герд

Акторка повинна виплатити колишньому чоловікові 15 млн доларів.

Напередодні суд у штаті Вірджинія відхилив клопотання адвокатів акторки Ембер Герд у справі проти її колишнього чоловіка Джонні Деппа. Про це пише The Guardian.

36-річна Ембер Герд програла на початку червня 2022 справу проти голлівудського актора Джонні Деппа. Суд визнав її винною у наклепі на ексчоловіка, що практично зруйнувало кар'єру зірки "Піратів Карибського моря". За це Герд повинна заплатити 15 млн доларів компенсації, проте акторка не визнає себе винною та зазначає, що в неї немає стільки грошей.

Практично одразу адвокати Ембер Герд подали клопотання на перегляд справи, яка, на думки представників колишньої дружини Деппа, пройшла з численними порушеннями. Проте суд відхилив позов акторки та її адвокатів на 10 млн доларів.

Джонні Депп та Ембер Герд були одружені два роки
Джонні Депп та Ембер Герд були одружені два роки
Фото: колаж Фокус

Ембер Герд та Джонні Депп одружилися у 2015 році. Не проживши і двох років у шлюбі, подружжя почало гучний процес розлучення, який закінчився лише влітку 2022. Спільних дітей у зіркової пари так і не з'явилося.

Ембер Герд в "Аквамені"
Ембер Герд в "Аквамені"
Фото: Скріншот

Нагадаємо, після своєї гучної перемоги Джонні Депп присвятив дві їдкі пісні колишній коханій.

Також Фокус писав про те, скільки повинен заплатити Джонні Депп за свою перемогу у суді.