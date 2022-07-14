Мадонна с новым бойфрендом продемонстрировали total black образы для свидания (фото)

Недавно знаменитость вышла из трехлетних отношений.

63-летняя американская певица Мадонна вышла в свет со своим новым вероятным бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

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Накануне артистка была замечена на ужине с уже известным фотографом Рикардо Гомесом, ведь в последнее время Мадонна все чаще появляется на публике с новым возлюбленным.

Для романтического вечера в Нью-Йорке поп-дива выбрала total black образ — кружевной топ, короткие шорты и традиционные колготки в сетку. На ногах певицы были массивные ботинки, а в качестве аксессуара к образу она добавила солнцезащитные очки. Волосы Мадонны были распущены.

Тем временем Рикардо Гомес поддержал в стильном решении свою спутницу. Он также был в темном аутфите – черной футболке с белыми цифрами, кожаных брюках и черно-белых кроссовках.

[ + – ] Мадонна с новым бойфрендом

Недавно Мадонна разошлась с намного меньше ее танцовщиком Ахламаликом Уильямсом после 3-летних отношений. Сразу после этого артистку начали замечать в компаниях разных мужчин. Однако в последнее время она все чаще выходит на публику вместе с фотографом Рикардо Гомесом, хотя официально о своих романтических отношениях Мадонна еще не говорила.

Напомним, Мадонна не впервые выходит на свидания с известным фотографом. Ранее поп-дива продемонстрировала во время романтической прогулки свитер за 35 тысяч гривен.

Также Фокус писал о поцелуе 63-летней Мадонны с девушкой во время концерта.