Мадонна з новим бойфрендом продемонстрували total black образи для побачення (фото)

Нещодавно знаменитість вийшла з 3-річних стосунків.

63-річна американська співачка Мадонна вийшла у світ зі своїм новим ймовірним бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Напередодні артистку помітили на вечері з уже відомим фотографом Рікардо Гомесом, адже останнім часом Мадонна все частіше з'являється на публіці з новим коханим.

Для романтичного вечора в Нью-Йорку поп-діва обрала total black образ — мереживний топ, короткі шорти та вже традиційні колготки в сітку. На ногах співачки були масивні чоботи, а як аксесуар до образу вона додала сонцезахисні окуляри. Волосся Мадонни було розпущене.

Тим часом Рікардо Гомес підтримав у стильному рішенні свою супутницю. Він також був у темному аутфіті — чорній футболці з білими цифрами, шкіряних штанах та чорно-білих кросівках.

[ + – ] Мадонна з новим бойфрендом

Нещодавно Мадонна розійшлася з набагато меншим за неї танцівником Ахламаліком Вільямсом після 3-річних стосунків. Одразу після цього артистку почали помічати в компаніях різних чоловіків. Проте останнім часом вона все частіше виходить на публіку разом з фотографом Рікардо Гомесом, хоча офіційно про свої романтичні стосунки Мадонна ще не говорила.

Нагадаємо, Мадонна не вперше виходить на побачення з відомим фотографом. Раніше поп-діва продемонструвала під час романтичної прогулянки светр за 35 тисяч гривень.

Також Фокус писав про поцілунок 63-річної Мадонни з дівчиною під час концерту.