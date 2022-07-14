Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье в горошек (фото)

Каждый образ знаменитости хочется подробно рассмотреть и повторить.

Американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье в горошек. Снимком в новом романтическом аутфите знаменитость палестинского происхождения поделилась на своей Instagram-странице.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Звезда подиумов примеряла роскошный атласный наряд – длинное черное платье в белый горошек с экстремальным декольте и открытыми плечами. Прическу Белла собрала в аккуратный пучок с эффектом "мокрых волос". А на лице американской супермодели был лёгкий дневной макияж.

В качестве аксессуаров к луку 25-летняя Хадид выбрала длинные серьги и многочисленные кольца.

[ + – ] Новый образ Беллы Хадид

Подписчики американской знаменитости засыпали ее комплиментами и одобрительными комментариями.

"Белла! Ты невероятная", "Этот образ хочется повторить", "как всегда, на высоте", — пишут фолловеры модели.

А сестра Беллы, американская модель Джиджи Хадид лаконично прокомментировала новый образ родственницы: "Сумасшедшая".

Напомним, 25-летняя Белла Хадид продемонстрировала самую модную обувь лета 2022.

Также Фокус писал об особой любви Кейт Миддлтон к платьям в горошек. Жена будущего короля Великобритании давно выбирает наряды с таким принтом.