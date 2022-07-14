Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье в горошек (фото)
Каждый образ знаменитости хочется подробно рассмотреть и повторить.
Американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье в горошек. Снимком в новом романтическом аутфите знаменитость палестинского происхождения поделилась на своей Instagram-странице.
Звезда подиумов примеряла роскошный атласный наряд – длинное черное платье в белый горошек с экстремальным декольте и открытыми плечами. Прическу Белла собрала в аккуратный пучок с эффектом "мокрых волос". А на лице американской супермодели был лёгкий дневной макияж.
В качестве аксессуаров к луку 25-летняя Хадид выбрала длинные серьги и многочисленные кольца.
Подписчики американской знаменитости засыпали ее комплиментами и одобрительными комментариями.
"Белла! Ты невероятная", "Этот образ хочется повторить", "как всегда, на высоте", — пишут фолловеры модели.
А сестра Беллы, американская модель Джиджи Хадид лаконично прокомментировала новый образ родственницы: "Сумасшедшая".
Напомним, 25-летняя Белла Хадид продемонстрировала самую модную обувь лета 2022.
Также Фокус писал об особой любви Кейт Миддлтон к платьям в горошек. Жена будущего короля Великобритании давно выбирает наряды с таким принтом.