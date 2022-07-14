Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню в горошок (фото)
Кожен образ знаменитості хочеться розглянути детально та повторити.
Американська супермодель Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню в горошок. Знімком у новому романтичному аутфіті знаменитість палестинського походження поділилася на своїй Instagram-сторінці.
Зірка подіумів приміряла розкішний атласний наряд — довгу чорну сукню в білий горошок з екстремальним декольте та відкритими плечима. Зачіску Белла зібрала в охайний пучок з ефектом "мокрого волосся". А на обличчі американської супермоделі був легкий денний макіяж.
Як аксесуари до луку Хадід обрала довгі сережки та численні каблучки.
Підписники знаменитості засипали її компліментами та схвальними коментарями.
"Белла! Ти неймовірна", "Цей образ хочеться повторити", "як завжди, на висоті", — пишуть фоловери моделі.
А сестра Белли Джіджі Хадід лаконічно прокоментувала новий образ родички: "Збожеволіла".
Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід продемонструвала наймодніше взуття літа 2022.
Також Фокус писав про особливу любов Кейт Міддлтон до суконь у горошок. Дружина майбутнього короля Великобританії давно обирає вбрання з таким принтом.