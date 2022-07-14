Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню в горошок (фото)

Кожен образ знаменитості хочеться розглянути детально та повторити.

Американська супермодель Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню в горошок. Знімком у новому романтичному аутфіті знаменитість палестинського походження поділилася на своїй Instagram-сторінці.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Зірка подіумів приміряла розкішний атласний наряд — довгу чорну сукню в білий горошок з екстремальним декольте та відкритими плечима. Зачіску Белла зібрала в охайний пучок з ефектом "мокрого волосся". А на обличчі американської супермоделі був легкий денний макіяж.

Як аксесуари до луку Хадід обрала довгі сережки та численні каблучки.

[ + – ] Новий образ Белли Хадід

Підписники знаменитості засипали її компліментами та схвальними коментарями.

"Белла! Ти неймовірна", "Цей образ хочеться повторити", "як завжди, на висоті", — пишуть фоловери моделі.

А сестра Белли Джіджі Хадід лаконічно прокоментувала новий образ родички: "Збожеволіла".

Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід продемонструвала наймодніше взуття літа 2022.

Також Фокус писав про особливу любов Кейт Міддлтон до суконь у горошок. Дружина майбутнього короля Великобританії давно обирає вбрання з таким принтом.