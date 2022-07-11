Модні експерти пояснили любов Кейт Міддлтон до суконь у горошок

Любов Кейт до горошку почалася багато років тому.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін, за модними виходами якої стежить увесь світ, задає новий тренд на сукні горошок. Модні оглядачі вважають, що цей малюнок надає навіть найсуворішим вбранням "грайливу" нотку, а також порахували останні виходи Кейт Міддлтон у вбранні такого дизайну, пише Daily Mail.

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На турнірі Вімблдону Кейт двічі з'являлася в сукнях у горошок. Спочатку вона одягла блакитну мідісукню в горошок за 1335 фунтів стерлінгів від модного лейбла Alessandra Rich, а на фінальну гру в чоловічих змаганнях приїхала в темно-синій сукні того ж бренду за 1335 фунтів стерлінгів, на якому був менший горошок.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вона також одягла класичне чорне плаття в білий горошок за 1495 фунтів стерлінгів від Alessandra Rich на поминальній службі з герцога Единбурзького в березні, і біле плаття в коричневий горошок від того ж бренду за 1970 фунтів стерлінгів на королівських кінних перегонах в Аскоті.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Принт, який так сподобався принцесі Діані, переживає "відродження", згідно з британським Vogue, і є вишуканим вибором для літніх місяців.

[ + – ] Принцеса Діана теж любила сукні в горошок Фото: Getty Images

З цим погоджується знаменита стилістка Рейчел Голд:

"Горошок носять з 50-х років, коли він став повальним захопленням танцями. Жінки носили його, щоб бути в тренді. Горошок часто можна побачити на сукнях 50-х років, проте мегапопулярним він став завдяки Мерилін Монро, героїня якої в комедії" Сверблячка сьомого року" носила такий принт. Також його любили Джоан Кроуфорд і Софі Лорен. Хто колись бачив "Красуню", той пам'ятає, як Джулія Робертс грала в поло в сукні в горошок у поєднанні з короткими білими рукавичками".

Для членів королівської родини горошок — це спосіб надати індивідуальності класичному ансамблю.

"Іноді королеву і леді Діану бачили в нарядах у горошок. Я впевнена, що герцогиня Кембриджська, як і всі ми, любить носити їх, тому що вони є абсолютною класикою, але все ж кумедні, як і вона. Горошок дуже універсальний. Будь-хто у будь-якому віці може носити горошок, і це може бути прихованим секретом, який робить його таким модним та улюбленим”, — додала Голд.

Фото: Getty Images

Любов герцогині Кембриджської до горошку почалася багато років тому: вона обрала повітряну блідо-блакитну сукню з принтом, щоб представити світові принца Джорджа в липні 2013 року, після чого її почали наслідувати молоді мами по всій країні. Кейт також кілька разів одягала одяг у горошок на Вімблдон: у 2017 році вона обрала класику в біло-чорному творінні Dolce & Gabbana з квадратним вирізом, а у 2021 році — повсякденніший варіант у горошок, поєднуючи спідницю Alessandra Rich із простою білою футболкою.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон захопила білосніжною сукнею на матчі по поло, де відкрито проявила свої почуття до принца Вільяма.