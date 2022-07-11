Модные эксперты объяснили любовь Кейт Миддлтон к платьям в горошек

Любовь Кейт к горошку началась много лет назад.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин, за модными выходами которой следит весь мир, задает новый тренд на платья в горошек. Модные обозреватели считают, что этот рисунок придает даже самым строгим нарядам "игривую" нотку, а также посчитали последние выходы Кейт Миддлтон в нарядах подобного дизайна, пишет Daily Mail.

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На Уимблдонском турнире Кейт дважды появлялась в платьях в горошек. Сначала она надела голубое миди-платье в горошек за 1335 фунтов стерлингов от модного лейбла Alessandra Rich, а на финальную игру в мужских соревнованиях приехала в темно-синем платье того же бренда за 1335 фунтов стерлингов, на котором был горошек поменьше.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Она также была одета в классическое черное платье в белый горошек за 1495 фунтов стерлингов от Alessandra Rich на поминальной службе по герцогу Эдинбургскому в марте, и белое платье в коричневый горошек от того же бренда за1970 фунтов стерлингов на королевских скачках в Аскоте.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Принт, который так полюбился принцессе Диане, переживает "возрождение", согласно британскому Vogue, и является изысканным выбором для летних месяцев.

[ + – ] Принцесса Диана тоже любила платья в горошек Фото: Getty Images

С этим соглашается знаменитая стилистка Рэйчел Голд:

"Горошек носят с 50-х годов, когда он стал повальным увлечением танцами. Женщины носили его, чтобы быть в тренде. Горошек часто можно увидеть на развевающихся платьях 50-х годов, однако мегапопулярным он стал благодаря Мэрилин Монро, героиня которой в комедии "Зуд седьмого года" носила такой принт. Также его любили Джоан Кроуфорд и Софи Лорен. Кто когда-либо видел "Красотку", тот помнит, как Джулия Робертс играла в поло в платье в горошек в сочетании с короткими белыми перчатками".

Для членов королевской семьи горошек — это способ придать индивидуальность классическому ансамблю.

"Время от времени королеву и леди Дианну видели в нарядах в горошек. Я уверена, что герцогиня Кембриджская, как и все мы, любит носить их, потому что они являются абсолютной классикой, но все же забавны, как и она. Горошек очень универсален. Любой в любом возрасте может носить горошек, и это может быть скрытым секретом, который делает его таким модным и любимым", – добавила Голд.

Фото: Getty Images

Любовь герцогини Кембриджской к горошку началась много лет назад: она выбрала воздушное бледно-голубое платье с принтом, чтобы представить миру принца Джорджа в июле 2013 года, после чего ей стали подражать молодые мамы по всей стране. Кейт также несколько раз надевала одежду в горошек на Уимблдон: в 2017 году она выбрала классику в бело-черном творении Dolce & Gabbana с квадратным вырезом, а в 2021 году – более повседневный вариант в горошек, сочетая юбку Alessandra Rich с простой белой футболкой.

Напомним, Кейт Миддлтон восхитила белоснежным платьем на матче по поло, где открыто проявила свои чувства к принцу Уильяму.