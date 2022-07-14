Абстрактная фантазия: новый невероятный френч от Тома Бачика

Сочетание классики и абстракции позволило получить необычное прочтение старого доброго французского маникюра.

Мастер маникюра Том Бачик, которому свои ногти доверяют звезды первой величины вроде Дженнифер Лопес, Селены Гомес и Арианы Гранде, представил подписчикам новую работу, и она, безусловно откликнется тем, кто ищет идеальный маникюр для летних дней.

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На снимке, опубликованном Бачиком в социальной сети Instagram, он демонстрирует вариант французского маникюра в абстрактом стиле. Ногти клиентки покрыты прозрачной базой, а "улыбки" нанесены не на кромки ногтя или его лунку, как при обратном френче, а будто "плавают" по поверхности, создавая причудливый эффект.

При этом маникюр выглядит очень стильно и отлично подойдет не только к расслабленным летним образам, но и вполне уместен под более деловые ансамбли.

Абстракция вообще очень модная этим летом. Ранее мы писали о лучших вариантах такого маникюра. Он освежит любой аутфит, добавив игривых ноток.

Напомним, Том Бачик владеет салонами ногтевой эстетики в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, то и дело путешествуя между этими городами, чтобы привести ногти своих клиентов в идеальный порядок.

Благодаря сотрудничеству со звездами шоу-бизнеса, он может не только хвастаться своими работами, но и продвигать тренды. которые тут же подхватывают сотни тысяч его подписчиков в соцсетях. Так, например, он показал, насколько гармонично смотрится на коротких ногтях синий цвет, а также продемонстрировал идеальный нейтральный маникюр.