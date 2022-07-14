Абстрактна фантазія: новий неймовірний френч від Тома Бачика

Поєднання класики та абстракції дозволило отримати незвичайне прочитання старого доброго французького манікюру.

Майстер манікюру Том Бачик, якому свої нігті довіряють зірки першої величини на кшталт Дженніфер Лопес, Селени Гомес та Аріани Гранде, представив підписникам нову роботу, і вона, безумовно, відгукнеться тим, хто шукає ідеальний манікюр для літніх днів.

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На знімку, опублікованому Бачиком у соціальній мережі Instagram, він демонструє варіант французького манікюру в абстрактному стилі. Нігті клієнтки вкриті прозорою базою, а "усмішки" нанесені не на кромки нігтя або його лунку, як при зворотному френчі, а ніби "плавають" поверхнею, створюючи химерний ефект.

При цьому манікюр виглядає дуже стильно і чудово підійде не тільки до розслаблених літніх образів, але й доречний під більш ділові ансамблі.

Абстракція взагалі дуже модна цього літа. Раніше ми писали про найкращі варіанти такого манікюру. Він освіжить будь-який аутфіт, додавши грайливих ноток.

Нагадаємо, Том Бачик володіє салонами нігтьової естетики в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку, постійно подорожуючи між цими містами, щоб привести нігті своїх клієнтів в ідеальний порядок.

Завдяки співпраці із зірками шоу-бізнесу, він може не лише хвалитися своїми роботами, а й просувати тренди, які відразу підхоплюють сотні тисяч його підписників у соцмережах. Так, наприклад, він показав, як гармонійно виглядає на коротких нігтях синій колір, а також продемонстрував ідеальний нейтральний манікюр.