Хлои Кардашьян ждет ребенка от своего бывшего, который ей изменял

Теледива уже воспитывает одну дочь.

38-летняя американская модель Хлои Кардашьян ждет ребенка от своего бывшего бойфренда Тристана Томпсона. Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Звезда телевидения станет мамой во второй раз, однако ребенка родит суррогатная мама в ближайшие дни.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон уже воспитывают общую дочь Тру. Однако в 2019 году пара разошлась из-за многочисленных измен со стороны мужчины. Через два года 31-летний баскетболист признался, что действительно изменял своей возлюбленной и уже имеет ребенка от другой женщины. Когда Хлои в 2018 году была беременна их общим ребенком, спортсмен изменял ей и тогда.

Рассталась пара, когда Томпсон переспал с лучшей подругой Кайли Дженнер, сводной сестры Хлои.

Однако сейчас родители пытаются сохранять адекватные отношения ради своей дочери. А теперь Хлои и Тристан ждут рождения еще одного общего ребенка.

[ + – ] Хлои Кардашьян с дочерью Тру

"Да, у девочки Тру в скором времени появится родной брат. Сейчас они нуждаются в приватности, чтобы подготовиться к встрече с новым членом их семьи", — отмечали источники, близкие к паре, изданию People.

[ + – ] Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон

Напомним, Тристан Томпсон признался, что изменял Хлои Кардашьян и имеет ребенка на стороне.

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