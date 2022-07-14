Хлої Кардаш'ян чекає на дитину від свого колишнього, який її зраджував

Теледіва вже виховує одну доньку.

38-річна американська модель Хлої Кардаш'ян чекає на дитину від свого колишнього бойфренда Трістана Томпсона. Про це пише Harper's Bazaar.

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Зірка телебачення стане мамою вдруге, проте дитину народить сурогатна мама у найближчі дні.

Хлої Кардаш'ян та Трістан Томпсон уже виховують спільну доньку Тру. Проте у 2019 пара розійшлася через численні зради з боку чоловіка. Через два роки 31-річний баскетболіст зізнався, що справді зраджував свою кохану і уже має дитину від іншої жінки. Коли Хлої у 2018 році була вагітна їхньою спільною дитиною, спортсмен зраджував їй і тоді.

Розлучилася пара, коли Томпсон переспав із найкращою подругою Кайлі Дженнер, зведеної сестри Хлої.

Проте батьки намагаються зберігати адекватні стосунки заради своєї доньки. Тепер Хлої та Трістан чекають на народження ще однієї спільної дитини.

[ + – ] Хлої Кардаш'ян з донькою Тру

"Так, у дівчинки Тру незабаром з'явиться рідний брат. Зараз вони потребують приватності, щоб підготуватися до зустрічі з новим членом їхньої родини", — зазначали джерела, близькі до пари, виданню People.

[ + – ] Хлої Кардаш'ян та Трістан Томпсон

Нагадаємо, Трістан Томпсон зізнався, що зраджував Хлої Кардаш'ян та має дитину на стороні.

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