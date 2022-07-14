Элеанор Томлинсон, звезда сериала "Полдарк", устроила сказочную свадьбу в английском стиле

Избранником британской актрисы стал игрок в регби Уилл Оуэн

30-летняя звезда британского сериала "Полдарк" и фильма "Джек – покоритель великанов" вышла замуж за игрока в регби. Элеанор Томлинсон устроила сказочную свадьбу в известном английском поместье Юридж в Котсуолдсе, который славится своими идиллическими пейзажами. Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса, которая неоднократно появлялась на экране в свадебных образах, для своей собственной свадьбы выбрала элегантный наряд от итальянского свадебного бренда Pronovias, бриллиантовые украшения от De Beers и туфельки со стразами.

[ + – ] Свадьба актрисы Элеанор Томлинсон Фото: Instagram Eleanor Tomlinson

Оуэн, который только что покинул регбийный клуб "Ковентри", сказал своим поклонникам, что это был "самый счастливый день в его жизни".

Рассказывая о своем платье в интервью журналу Harper’s Bazaar, Томлинсон призналась, что оно было таким пышным, что заняло все заднее сидение в машине.

Фото: Instagram Eleanor Tomlinson Фото: Instagram Eleanor Tomlinson Фото: Instagram Eleanor Tomlinson Фото: Instagram Eleanor Tomlinson Фото: Instagram Eleanor Tomlinson

Но, только выбирая его, она сомневалась, подойдет ли оно для ее английской свадьбы. Но выбор ей помог сделать ее брат, который просто расчувствовался и расплакался, увидев ее в подвенечном наряде.

[ + – ] Элеанор Томлинсон и Эйдан Тернер в сериале "Полдарк" Фото: Instagram Eleanor Tomlinson

Напомним, ранее о своей свадьбе сообщила 58-летняя актриса Ярдли Смит, многолетний и бессменный "голос" Лизы Симпсон из популярного сериала "Симпсоны". Ее избранником стал полицейский из реального городка Спрингфилд.

Ярдли познакомилась с ним, когда приехала в город открывать граффити, посвященное "Симпсонам".

А список июльских свадеб открыла актриса Алессандра Даддарио, которая вышла замуж за продюсера Эндрю Фрома. Пара устроила ретро-церемонию в романтичном Новом Орлеане.