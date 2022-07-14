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Элеанор Томлинсон, звезда сериала "Полдарк", устроила сказочную свадьбу в английском стиле

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Фото: Instagram Eleanor Tomlinson | Свадьба актрисы Элеанор Томлинсон

Избранником британской актрисы стал игрок в регби Уилл Оуэн

30-летняя звезда британского сериала "Полдарк" и фильма "Джек – покоритель великанов" вышла замуж за игрока в регби. Элеанор Томлинсон устроила сказочную свадьбу в известном английском поместье Юридж в Котсуолдсе, который славится своими идиллическими пейзажами. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса, которая неоднократно появлялась на экране в свадебных образах, для своей собственной свадьбы выбрала элегантный наряд от итальянского свадебного бренда Pronovias, бриллиантовые украшения от De Beers и туфельки со стразами.

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Свадьба актрисы Элеанор Томлинсон
Фото: Instagram Eleanor Tomlinson

Оуэн, который только что покинул регбийный клуб "Ковентри", сказал своим поклонникам, что это был "самый счастливый день в его жизни".

Рассказывая о своем платье в интервью журналу Harper’s Bazaar, Томлинсон призналась, что оно было таким пышным, что заняло все заднее сидение в машине.

элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram Eleanor Tomlinson
элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram Eleanor Tomlinson
элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram Eleanor Tomlinson
элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram Eleanor Tomlinson
элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram Eleanor Tomlinson
элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022
элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022
элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022
элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022
элеанор томлинсон, актриса, полдарк, свадьба, свадьба 2022

Но, только выбирая его, она сомневалась, подойдет ли оно для ее английской свадьбы. Но выбор ей помог сделать ее брат, который просто расчувствовался и расплакался, увидев ее в подвенечном наряде.

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Элеанор Томлинсон и Эйдан Тернер в сериале "Полдарк"
Фото: Instagram Eleanor Tomlinson

Напомним, ранее о своей свадьбе сообщила 58-летняя актриса Ярдли Смит, многолетний и бессменный "голос" Лизы Симпсон из популярного сериала "Симпсоны". Ее избранником стал полицейский из реального городка Спрингфилд.

Ярдли познакомилась с ним, когда приехала в город открывать граффити, посвященное "Симпсонам".

А список июльских свадеб открыла актриса Алессандра Даддарио, которая вышла замуж за продюсера Эндрю Фрома. Пара устроила ретро-церемонию в романтичном Новом Орлеане.