Елеанор Томлінсон, зірка серіалу "Полдарк", влаштувала казкове весілля в англійському стилі

Обранцем британської актриси став гравець у регбі Вілл Оуен

30-річна зірка британського серіалу "Полдарк" та фільму "Джек — підкорювач велетнів" вийшла заміж за гравця у регбі. Елеанор Томлінсон влаштувала казкове весілля у відомому англійському маєтку Юрідж у Котсуолдсі, який славиться своїми ідилічними краєвидами. Про це пише Daily Mail.

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Актриса, яка неодноразово з'являлася на екрані у весільних образах, для свого власного весілля вибрала елегантне вбрання від італійського весільного бренду Pronovias, діамантові прикраси від De Beers та туфельки зі стразами.

[ + – ] Весілля актриси Елеанор Томлінсон Фото: Instagram Eleanor Tomlinson

Оуен, який щойно залишив регбійний клуб "Ковентрі", сказав своїм шанувальникам, що це був "найщасливіший день у його житті".

Розповідаючи про свою сукню в інтерв'ю журналу Harper's Bazaar, Томлінсон зізналася, що вона була такою пишною, що зайняла все заднє сидіння в машині.

Фото: Instagram Eleanor Tomlinson Фото: Instagram Eleanor Tomlinson Фото: Instagram Eleanor Tomlinson Фото: Instagram Eleanor Tomlinson Фото: Instagram Eleanor Tomlinson

Але тільки обираючи її, вона сумнівалася, чи підійде вона для її англійського весілля. Але вибір їй допоміг зробити її брат, який просто розчулився і розплакався, побачивши її у вінчальному вбранні.

[ + – ] Елеанор Томлінсон та Ейдан Тернер у серіалі "Полдарк" Фото: Instagram Eleanor Tomlinson

Нагадаємо, раніше про своє весілля повідомила 58-річна актриса Ярдлі Сміт, багаторічний і беззмінний "голос" Лізи Сімпсон із популярного серіалу "Сімпсони". Її обранцем став поліцейський із реального містечка Спрінгфілд.

Ярдлі познайомилася з ним, коли приїхала у місто відкривати графіті, присвячене "Сімпсонам".

А список липневих весілль відкрила актриса Алессандра Даддаріо, яка вийшла заміж за продюсера Ендрю Фрома. Пара влаштувала ретро-церемонію у романтичному Новому Орлеані.