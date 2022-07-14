Елеанор Томлінсон, зірка серіалу "Полдарк", влаштувала казкове весілля в англійському стилі
Обранцем британської актриси став гравець у регбі Вілл Оуен
30-річна зірка британського серіалу "Полдарк" та фільму "Джек — підкорювач велетнів" вийшла заміж за гравця у регбі. Елеанор Томлінсон влаштувала казкове весілля у відомому англійському маєтку Юрідж у Котсуолдсі, який славиться своїми ідилічними краєвидами. Про це пише Daily Mail.
Актриса, яка неодноразово з'являлася на екрані у весільних образах, для свого власного весілля вибрала елегантне вбрання від італійського весільного бренду Pronovias, діамантові прикраси від De Beers та туфельки зі стразами.
Оуен, який щойно залишив регбійний клуб "Ковентрі", сказав своїм шанувальникам, що це був "найщасливіший день у його житті".
Розповідаючи про свою сукню в інтерв'ю журналу Harper's Bazaar, Томлінсон зізналася, що вона була такою пишною, що зайняла все заднє сидіння в машині.
Але тільки обираючи її, вона сумнівалася, чи підійде вона для її англійського весілля. Але вибір їй допоміг зробити її брат, який просто розчулився і розплакався, побачивши її у вінчальному вбранні.
Нагадаємо, раніше про своє весілля повідомила 58-річна актриса Ярдлі Сміт, багаторічний і беззмінний "голос" Лізи Сімпсон із популярного серіалу "Сімпсони". Її обранцем став поліцейський із реального містечка Спрінгфілд.
Ярдлі познайомилася з ним, коли приїхала у місто відкривати графіті, присвячене "Сімпсонам".
А список липневих весілль відкрила актриса Алессандра Даддаріо, яка вийшла заміж за продюсера Ендрю Фрома. Пара влаштувала ретро-церемонію у романтичному Новому Орлеані.