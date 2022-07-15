Бритни Спирс снова встретится со своим отцом в суде

Споры между отцом и дочерью продолжаются.

40-летняя американская певица Бритни Спирс снова должна встретиться со своим отцом в суде. Об этом пишет Variety.

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Как известно, даже после решения суда снять опеку Джейми Спирса с его звездной дочери осенью 2021, родственники не перестали подавать иски друг против друга. Недавно отец певицы подал очередной иск против Бритни с требованием дать новые показания.

Мужчина утверждает, будто деятельность артистки в соцсетях на многомиллионную аудиторию оскорбляет его репутацию. Судя по всему, Джейми Спирс подразумевает частые обнаженные и откровенные кадры 40-летней Бритни.

[ + – ] Отец Бритни Спирс Фото: Getty Images

В частности, отец американской знаменитости планирует обжаловать слова Бритни о том, что ее заставляли сдавать кровь в больших объемах, а также заставляли лечиться без получения разрешения.

Так что 12 августа 2022 отец и дочь снова встретятся в зале суда. Однако отвечать будет не только Бритни, Джейми Спирс также должен в очередной раз рассказать, как он распоряжался многомиллионным состоянием дочери.

Осенью 2021 Бритни Спирс избавилась от 13-летнего рабства своего отца, в котором каждое ее движение тщательно контролировали, ей запрещали беременнеть и заставляли употреблять специальные таблетки.

[ + – ] Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Сразу после получения свободы певица объявила о своей помолвке с тренером Сэмом Асгари. А летом 2022 пара сыграла свадьбу, на которой присутствовали Мадонна, Селена Гомес, Пэрис Хилтон и другие мировые знаменитости.

Напомним, отец Бритни Спирс устанавливал тайную прослушку в спальне дочери. Сам Джейми Спирс опровергает эти обвинения.

Также Фокус писал о скандальном инциденте на свадьбе Бритни Спирс. Ее первый муж проник на территорию имения, где проходило торжество, и выкрикивал, что он — единственный муж артистки.