Отец Бритни Спирс устанавливал прослушку в спальне дочери

Осенью 2021 певица освободилась от 13-летней опеки своего отца.

Скандальный отец американской певицы Бритни Спирс устанавливал прослушку в спальне своей дочери. Об этом пишет Page Six.

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Как известно, во время периода тотального контроля своей звездной дочери Джейми Спирс пытался еще и услышать все, что происходило в спальне Бритни. Однако 69-летний мужчина сейчас отвергает эти обвинения.

Спирс подал заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса касательно обвинений, показанных в документальном фильме о 40-летней артистке, в котором рассказывается, что в спальне Бритни была прослушка.

[ + – ] Отец Бритни Спирс Фото: Getty Images

В картине охранник Спирсов утверждает, что отец певицы тайно записал более 180 часов аудио из ее спальни и следил за телефоном знаменитости.

"Это утверждение ошибочное", — резко ответил Джейми Спирс, добавив, что он никогда не организовывал слежки за дочерью.

Осенью 2021 Бритни Спирс освободилась от 13-летнего рабства своего отца, в котором ее полностью контролировали и не разрешали беременнеть, употреблять алкоголь и распоряжаться своими средствами.

[ + – ] Бритни Спирс вышла замуж за своего возлюбленного Фото: Britney Spears/Instagram

Летом 2022 40-летняя Бритни Спирс вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари. Сейчас супруги приобрели общий дом и живут вместе.

Напомним, Бритни Спирс поделилась своими впечатлениями от первых недель семейной жизни.

Также Фокус писал о проблемах с памятью у Бритни Спирс, о которых артистка сама рассказала своим фолловерам.