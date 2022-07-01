Батько Брітні Спірс встановлював прослуховування у спальні доньки

Восени 2021 співачка звільнилася від 13-річної опіки свого батька.

Скандальний батько американської співачки Брітні Спірс встановлював прослуховування у спальні своєї доньки. Про це пише Page Six.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як відомо, під час періоду тотального контролю своєї зіркової доньки Джеймі Спірс намагався ще й почути абсолютно все, що відбувалося у спальні Брітні. Проте наразі 69-річний чоловік відкидає ці звинувачення.

Спірс подав заяву до Верховного суду Лос-Анджелеса на звинувачення, показані в документальному фільмі про 40-річну артистку, у якому розповідається, що у спальні Брітні було прослуховування.

[ + – ] Батько Брітні Спірс Фото: Getty Images

У картині охоронець Спірсів стверджує, що батько співачки таємно записав понад 180 годин аудіо з її спальні та стежив за телефоном знаменитості.

"Це твердження є помилковим", — різко відповів Джеймі Спірс, додавши, що він ніколи не організовував жодного стеження за донькою.

Восени 2021 Брітні Спірс звільнилася від 13-річного рабства свого батька, у якому її повністю контролювали та не дозволяли вагітніти, вживати алкоголь та розпоряджатися своїми коштами.

[ + – ] Брітні Спірс вийшла заміж за свого коханого Фото: Britney Spears/Instagram

Влітку 2022 40-річна Брітні Спірс вийшла заміж за свого бойфренда Сема Асгарі. Наразі подружжя придбало спільний будинок та мешкає разом.

Нагадаємо, Брітні Спірс поділилася своїми враженнями від перших тижнів сімейного життя.

Також Фокус писав про проблеми з пам'яттю у Брітні Спірс, про які артистка сама розповіла своїм фоловерам.