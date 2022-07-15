Брітні Спірс знову зустрінеться зі своїм батьком у суді

Суперечки між батьком та донькою продовжуються.

40-річна американська співачка Брітні Спірс знову повинна зустрітися зі своїм батьком у суді. Про це пише Variety.

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Як відомо, навіть після рішення суду зняти опіку Джеймі Спірса з його зіркової доньки восени 2021, родичі не перестали подавати позови одне проти одного. Нещодавно батько співачки подав черговий позов проти Брітні з вимогою дати свідчення.

Чоловік стверджує, начебто діяльність артистки у соцмережах на багатомільйонну аудиторію паплюжить його репутацію. Судячи з усього, Джеймі Спірс має на увазі часті оголені та відверті кадри 40-річної Брітні.

[ + – ] Батько Брітні Спірс Фото: Getty Images

Зокрема батько американської знаменитості планує оскаржити слова Брітні про те, що її змушували здавати кров у великих об'ємах, а також змушували лікуватися без отримання дозволу.

То ж 12 серпня 2022 батько та донька знову зустрінуться в залі суду. Проте відповідатиме не лише Брітні, Джеймі Спірс також повинен вчергове розповісти, як він розпоряджався багатомільйонним спадком доньки.

Восени 2021 Брітні Спірс позбавилася від 13-річного рабства свого батька, у якому кожен її рух пильно контролювали, забороняли вагітніти та змушували вживати спеціальні таблетки.

[ + – ] Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Одразу після отримання свободи співачка оголосила про свої заручини з тренером Семом Асгарі. А влітку 2022 пара зіграла весілля, на якому були присутні Мадонна, Селена Гомес, Періс Гілтон та інші світові знаменитості.

Нагадаємо, батько Брітні Спірс встановлював таємне прослуховування у спальні доньки. Сам Джеймі Спірс спростовує ці звинувачення.

Також Фокус писав про скандальний інцидент на весіллі Брітні Спірс. Її перший чоловік проник на територію маєтку, де проходило торжество, та викрикував, що він — єдиний чоловік артистки.