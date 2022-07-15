Зендая установила рекорд на премии "Эмми"

Знаменитость впервые номинировали на премию в 2020 году.

25-летняя американская актриса Зендая установила новый рекорд на премии "Эмми". Об этом пишет Vanity Fair.

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Накануне в Штатах объявили претендентов на премию "Эмми-2022", церемония вручения которой состоится 12 сентября 2022. Звезда сериала "Эйфория" стала самым молодым двухкратным номинантом 74-й премии.

Зендаю в 2020 признали победителем в категории "Лучшая женская роль в драматическом телесериале". Тогда знаменитость стала самой молодой лауреаткой "Эмми". В 2022 девушка Тома Холланда снова будет бороться за победу в одной из номинаций премии за роль наркоманки Ру в "Эйфории".

[ + – ] Зендая в рекламном кампейне Фото: Valentino

Зендая Коулман стала известна еще в детстве, когда появилась на Disney в качестве принцессы. Впоследствии актриса снялась в трех частях нового "Человека-паука" с Томом Холландом в главной роли. Одной из последних знаковых ролей стало участие Зендаи в фильме-фэнтези "Дюна". И хотя знаменитость не так уж много времени появлялась на экране, именно она стала главным лицом красных дорожек премьер картины.

[ + – ] Кадр из фильма "Дюна" Фото: Скриншот

Зендая встречается со "Спайдерменом" и планирует переехать жить в Великобританию, где они с Томом Холландом уже готовят общее жилье.

Недавно 25-летняя актриса вошла в топ-100 самых влиятельных людей современности, по версии журнала Time.

Напомним, какие сериалы и актеры номинированы на "Эмми-2022".

Также Фокус писал о роскошном образе для красных дорожек, который продемонстрировала накануне 25-летняя Зендая.