Зендая установила рекорд на премии "Эмми"
Знаменитость впервые номинировали на премию в 2020 году.
25-летняя американская актриса Зендая установила новый рекорд на премии "Эмми". Об этом пишет Vanity Fair.
Накануне в Штатах объявили претендентов на премию "Эмми-2022", церемония вручения которой состоится 12 сентября 2022. Звезда сериала "Эйфория" стала самым молодым двухкратным номинантом 74-й премии.
Зендаю в 2020 признали победителем в категории "Лучшая женская роль в драматическом телесериале". Тогда знаменитость стала самой молодой лауреаткой "Эмми". В 2022 девушка Тома Холланда снова будет бороться за победу в одной из номинаций премии за роль наркоманки Ру в "Эйфории".
Зендая Коулман стала известна еще в детстве, когда появилась на Disney в качестве принцессы. Впоследствии актриса снялась в трех частях нового "Человека-паука" с Томом Холландом в главной роли. Одной из последних знаковых ролей стало участие Зендаи в фильме-фэнтези "Дюна". И хотя знаменитость не так уж много времени появлялась на экране, именно она стала главным лицом красных дорожек премьер картины.
Зендая встречается со "Спайдерменом" и планирует переехать жить в Великобританию, где они с Томом Холландом уже готовят общее жилье.
Недавно 25-летняя актриса вошла в топ-100 самых влиятельных людей современности, по версии журнала Time.
Напомним, какие сериалы и актеры номинированы на "Эмми-2022".
Также Фокус писал о роскошном образе для красных дорожек, который продемонстрировала накануне 25-летняя Зендая.