Зендея встановила рекорд на премії "Еммі"

Знаменитість уперше номінували на премію у 2020.

25-річна американська акторка Зендея встановила новий рекорд на премії "Еммі". Про це пише Vanity Fair.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Напередодні у Штатах оголосили претендентів на премію "Еммі-2022", церемонія вручення якої відбудеться 12 вересня 2022. Зірка серіалу "Ейфорія" стала наймолодшим двократним номінантом 74-ї премії.

Зендею у 2020 визнали переможцем у категорії "Найкраща жіноча роль у драматичному телесеріалі". Тоді знаменитість стала наймолодшою лауреаткою "Еммі". У 2022 дівчина Тома Голланда знову боротиметься за перемогу в одній з номінацій премії за роль наркоманки Ру в "Ейфорії".

[ + – ] Зендея в рекламному кампейні Фото: Valentino

Зендея Коулман стала відомою ще у дитинстві, коли з'явилася на Disney у ролі принцеси. Згодом акторка знялася у трьох частинах нового "Людини-павука" з Томом Голландом у головній ролі. Однією з останніх знакових ролей стала участь Зендеї у фільмі-фентезі "Дюна". І хоча знаменитість не так багато часу з'являлася на екрані, саме вона стала головним обличчям червоних доріжок прем'єр картини.

[ + – ] Кадр із фільму "Дюна" Фото: Скриншот

Наразі Зендея зустрічається зі "Спайдерменом" та планує переїхати жити у Великобританію, де вони з Томом Голландом уже готують спільне житло.

Нещодавно 25-річна акторка увійшла в топ-100 найвпливовіших людей сучасності, за версією журналу Time.

Нагадаємо, які серіали та актори номіновані на "Еммі-2022".

Також Фокус писав про розкішний образ для червоних доріжок, який продемонструвала напередодні 25-річна Зендея.