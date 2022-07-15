Королева Елизавета II неожиданно появилась в хосписе с принцессой Анной

Общаясь с персоналом и пациентами хосписа, Ее Величество опиралась на трость.

96-летняя королева Великобитании Елизавета II открыла новое здание хосписа Темзы в районе Беркшира, приехав на мероприятие со своей дочерью, принцессой Анной, сообщает Daily Mail. Монарх преодолела небольшое расстояние от своего дома в Виндзорском замке до Мейденхеда, где в новом хосписе пообщалась с персоналом, волонтерами и пациентами.

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Ее Величество передвигалась, опираясь на трость. Она выглядела непринужденно элегантно в синем платье с цветочным принтом, украсив его драгоценной брошью. Из украшений на ней также біло неизменное жемчужное колье и серьги с жемчугом.

Фото: Getty Images

Хоспис, куда приехали королева с дочерью, более 30 лет оказывает паллиативную помощь и поддержку в конце жизни людям в Восточном Беркшире и Южном Бакингемшире, а новое более крупное современное учреждение стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов теперь позволит увеличить количество тех, кому нужны уход и забота, в два раза. Его услуги бесплатны для нуждающихся, а более 50% ежегодных эксплуатационных расходов в размере 13 миллионов фунтов стерлингов приходится на благотворительную помощь.

Шесть миллионов фунтов стерлингов, необходимых для завершения строительства, собирали три года.

Отметим, что в последнее время королева редко появляется на публике из-за проблем с мобильностью, и после празднования Платинового юбилея ее видели всего пару раз, что снова подогрело слухи о неважном здоровье монарха.

Недавно стало известно, что Елизавета II начала процесс передачи полномочий своему сыну, принцу Чарльзу, который станет полноправным королем после смерти матери.