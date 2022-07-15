Королева Єлизавета II несподівано з'явилася в хоспісі з принцесою Анною

Спілкуючись із персоналом і пацієнтами хоспісу, Її Величність спиралася на тростину.

96-річна королева Великобітанії Єлизавета II відкрила нову будівлю хоспісу Темзи в районі Беркшира, приїхавши на захід зі своєю дочкою принцесою Анною, повідомляє Daily Mail. Монарх подолала невелику відстань від свого будинку у Віндзорському замку до Мейденхеда, де в новому хоспісі поспілкувалася з персоналом, волонтерами та пацієнтами.

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Її Величність пересувалася, спираючись на палицю. Вона мала невимушено елегантний вигляд у синій сукні з квітковим принтом, прикрасивши її дорогоцінною брошкою. З прикрас на ній також було постійне перлове кольє тв сережки з перлами.

Фото: Getty Images

Хоспіс, куди приїхали королева з дочкою, понад 30 років надає паліативну допомогу та підтримку наприкінці життя людям у Східному Беркширі та Південному Бакінгемширі, а нова, більша, сучасна установа вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів тепер дозволить збільшити кількість тих, кому потрібні догляд і турбота, удвічі. Його послуги безплатні для тих, хто їх потребує, а понад 50% щорічних експлуатаційних витрат у розмірі 13 мільйонів фунтів стерлінгів припадає на благодійну допомогу.

Шість мільйонів фунтів стерлінгів, які необхідні для завершення будівництва, збирали три роки.

Зазначимо, що останнім часом королева рідко з'являється на публіці через проблеми з мобільністю, і після святкування Платинового ювілею її бачили кілька разів, що знову підігріло чутки про погане здоров'я монарха.

Нещодавно стало відомо, що Єлизавета II розпочала процес передачі повноважень своєму синові, принцу Чарльзу, який стане повноправним королем після смерті матері.