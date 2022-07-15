Меган Фокс показала яркий костюм для лета 2022 (фото)

Знаменитость удачно соединила цвета в своем новом аутфите.

36-летняя американская актриса Меган Фокс вышла в свет в ярком летнем образе. Об этом пишет Page Six.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Знаменитость посетила концерт своего жениха Machine Gun Kelly (Колсона Бэйкера) в Лондоне. На публику Фокс вышла в неоново-зеленом комплекте от Jacquemus, состоявшего из топа с глубоким декольте и широкими брюками. На ногах актрисы были бежевые туфли на платформе. А в качестве аксессуаров к свежему аутфиту Меган выбрала салатовый клатч.

Волосы матери троих детей были распущены. Однако главной изюминкой лука стали фиолетовые ногти, удачно соединившиеся по колористике с другими элементами образа. Судя по всему, Меган Фокс использовала лак для ногтей бренда своего бойфренда, ведь недавно Колсон Бэйкер запустил линейку лаков для ногтей и сам часто демонстрирует стильные покрытия.

[ + – ] Меган Фокс в Лондоне

Сейчас пара активно готовится к свадьбе, ведь в начале 2022 музыкант сделал предложение своей возлюбленной.

Напомним, недавно 36-летняя Меган Фокс и Колсон Бэйкер вышли на публику в образах Барби и Кена.

Также Фокус писал об инциденте во время недавней вечеринки. Жених Меган Фокс разбил себе голову бокалом шампанского.