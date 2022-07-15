Меган Фокс показала яскравий костюм для літа 2022 (фото)
Знаменитість вдало поєднала кольори у своєму новому аутфіті.
36-річна американська акторка Меган Фокс вийшла у світ у яскравому літньому образі. Про це пише Page Six.
Знаменитість відвідала концерт свого нареченого Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера) у Лондоні. На публіку Фокс вийшла в неоново-зеленому комплекті від Jacquemus, що складався з топу з глибоким декольте та широких штанів. На ногах акторки були бежеві туфлі на платформі. А як аксесуари до свіжого аутфіту Меган обрала салатовий клатч.
Волосся матері трьох дітей було розпущене. Проте головною родзинкою луку стали фіолетові нігті, які вдало поєдналися за колористикою з іншими елементами образу. Судячи з усього, Меган Фокс використала лак для нігтів свого бойфренда, адже нещодавно Колсон Бейкер запустив власну лінійку лаків для нігтів та сам часто демонструє стильні покриття.
Наразі пара активно готується до весілля, адже на початку 2022 музикант зробив пропозицію своїй коханій.
Нагадаємо, нещодавно 36-річна Меган Фокс та Колсон Бейкер вийшли на публіку в образах Барбі та Кена.
Також Фокус писав про інцидент під час нещодавньої вечірки. Наречений Меган Фокс розбив собі голову келихом шампанського.