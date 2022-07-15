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Меган Фокс показала яскравий костюм для літа 2022 (фото)

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Фото: CLARISSA LUNA | Меган Фокс

Знаменитість вдало поєднала кольори у своєму новому аутфіті.

36-річна американська акторка Меган Фокс вийшла у світ у яскравому літньому образі. Про це пише Page Six.

Знаменитість відвідала концерт свого нареченого Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера) у Лондоні. На публіку Фокс вийшла в неоново-зеленому комплекті від Jacquemus, що складався з топу з глибоким декольте та широких штанів. На ногах акторки були бежеві туфлі на платформі. А як аксесуари до свіжого аутфіту Меган обрала салатовий клатч.

Волосся матері трьох дітей було розпущене. Проте головною родзинкою луку стали фіолетові нігті, які вдало поєдналися за колористикою з іншими елементами образу. Судячи з усього, Меган Фокс використала лак для нігтів свого бойфренда, адже нещодавно Колсон Бейкер запустив власну лінійку лаків для нігтів та сам часто демонструє стильні покриття.

Меган Фокс у Лондоні

Наразі пара активно готується до весілля, адже на початку 2022 музикант зробив пропозицію своїй коханій.

Нагадаємо, нещодавно 36-річна Меган Фокс та Колсон Бейкер вийшли на публіку в образах Барбі та Кена.

Також Фокус писав про інцидент під час нещодавньої вечірки. Наречений Меган Фокс розбив собі голову келихом шампанського.