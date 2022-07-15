Икона стиля и мастер экспериментов: 10 самых необычных нарядов Иваны Трамп

Ивана Трамп отличалась тонким вкусом в одежде, а ее роскошная фигура позволяла ей любые эксперименты с образами.

Первая жена 45-го президента США Дональда Трампа, которая скончалась 14 июля, прожила яркую и очень насыщенную жизнь. Беженка из социалистической Чехословакии, она вышла замуж за перспективного американца в 1977 году и очень скоро заявила о себе как яркая, харизматичная и очень активная личность. А еще Ивана очень любила роскошь и не жалела денег на наряды. Внешность модели поволяла носить ей самые изысканные платья, а безупречный вкус и умение сочетать одежду и украшения сделали ее настоящей иконой стиля. На многочисленные приемы жена миллиардера надевала яркие дизайнерские наряды из шелка, парчи и других дорогих тканей, выбирая силуэты, которые подчеркивали ее талию, грудь и длинные ноги. Однако иногда она себе позволяла и более "простые" луки, заменяя роскошные платья юбками, брюками или костюмами. Фокус собрал 10 самых запоминающихся ансамблей Иваны Трамп.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

1987

На свадьбе Ширли Лорд Андерсон, старшего редактора журнала Vogue, и Эйба Розенталя, помощника редактора The New York Times Ивана появилась в цветочном платье с рюшами, широким вырезом, рукавами-фонариками и розово-фиолетово-голубым узором. Образ она дополнила серебристым клатчем, золотыми серьгами и часами, а акцент сделала на красных губах и дымчатых тенях, которые сочетались с платьем.

Фото: Getty Images

1989

На благотворительном вечере Funday в отеле Plaza для Детского медицинского центра Нью-Йоркского университе Ивана щеголяла в черной юбке с баской, поясе с золотой цепочкой и черно-белом жакете от Chanel. Под этот ансамбль Трамп выбрала серьги с массивными камнями голубого цвета в тон таким же полоскам на жакете.

Фото: Getty Images

В том же году на вечеринке "Ходдаун на Диком Западе" в Армянском соборе Святого Вардана, организованного волонтерами по распространению грамотности из Нью-Йорка, она была в блейзере с кисточками с черно-белым леопардовым принтом, ковбойской шляпе и белых ковбойских сапогах.

Фото: Getty Images

1990

Для посещения гала-концерта ювелирного бренда Tiffany & Co. Ивана выбрала серебряную шелковую юбку до колен, блузу в тон, а поверх накинула розово-серебряное пальто оверсайз. К ансамблю она подобрала сумку-конверт розового цвета. Компанию на мероприятии ей тогда составил дизайнер бижутерии Кеннет Джей Лейн.

Фото: Getty Images

Еще один яркий образ этого года Ивана Трамп продемонстрировала во время гала-концерта Celebrity Gourmet Gala в честь March of Dimes в нью-йоркском отеле Plaza. Она надела блузу без рукавов с рисунком в цветах заката, наполовину красную, наполовину желтую юбку в пол и длинные красные серьги с кисточками. В руках у нее был маленький красный клатч.

Фото: Getty Images

1991

В отель Plaza на ежегодный гала-ужин Winternight Dance Benefit для Нью-Йоркской ассоциации слепых Ивана выбрала золотисто-желтый блейзер, черные брюки с высокой талией и зеленый пояс. Образ она дополнила золотыми украшениями и черным клатчем.

1992

На шоу Салли Джесси Рафаэль, посвященном ее книге For Love Alone, которая, как говорят, сильно повлияла на ее жизнь и развод, Ивана появилась в светло-зленом костюме с юбкой и двубортном блейзере. Ансамбль дополняли украшения из золота с жемчугом, а также ярко-желтые туфли.

Фото: Getty Images

1999

Еще один запоминающийся образ Иваны Трамп – красно-золотое мини-платье с длинными рукавами, в котором она позировала, сидя на капоте желтого суперкара.

Фото: Getty Images

Новой иконой стиля в семье Трампа стала его 41-летняя наследница Иванка, которой достался от матери безупречный вкус и умение сочетать наряды, украшения и макияж. В память об Иване ее дочь опубликовала трогательный пост в соцсети.