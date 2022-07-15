Ікона стилю та майстер експериментів: 10 найнезвичайніших нарядів Івани Трамп

Івана Трамп відрізнялася тонким смаком в одязі, а її розкішна фігура дозволяла їй будь-які експерименти з образами.

Перша дружина 45-го президента США Дональда Трампа, яка померла 14 липня, прожила яскраве та дуже насичене життя. Біженка із соціалістичної Чехословаччини, вона вийшла заміж за перспективного американця у 1977 році і дуже скоро заявила про себе як яскрава, харизматична та дуже активна особистість. А ще Івана дуже любила розкіш і не шкодувала грошей на вбрання. Зовнішність моделі дозволяла носити їй найвишуканіші сукні, а бездоганний смак та вміння поєднувати одяг та прикраси зробили її справжньою іконою стилю. На численні прийоми дружина мільярдера одягала яскраве дизайнерське вбрання з шовку, парчі та інших дорогих тканин, вибираючи силуети, які підкреслювали її талію, груди та довгі ноги. Однак іноді вона собі дозволяла і "простіші" луки, замінюючи розкішні сукні спідницями, брюками чи костюмами. Фокус зібрав 10 ансамблів Івани Трамп.

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1987

На весіллі Ширлі Лорд Андерсон, старшого редактора журналу Vogue, та Ейба Розенталя, помічника редактора The New York Times Івана з'явилася у квітковій сукні з рюшами, широким вирізом, рукавами-ліхтариками та рожево-фіолетово-блакитним візерунком. Образ вона доповнила сріблястим клатчем, золотими сережками та годинниками, а акцент зробила на червоних губах та димчастих тінях, які поєднувалися із сукнею.

Фото: Getty Images

1989

На благодійному вечорі Funday у готелі Plaza для Дитячого медичного центру Нью-Йоркського університету Івана красувалася в чорній спідниці з баскою, поясі із золотим ланцюжком та чорно-білому жакеті від Chanel. Під цей ансамбль Трамп обрала сережки з масивним камінням блакитного кольору в тон таким же смужкам на жакеті.

Фото: Getty Images

У тому ж році на вечірці "Ходдаун на Дикому Заході" в Вірменському соборі Святого Вардана, організованій волонтерами з поширення грамотності з Нью-Йорка, вона була в блейзері з кісточками з чорно-білим леопардовим принтом, ковбойському капелюсі та білих ковбойських чоботях.

Фото: Getty Images

1990

Для відвідування гала-концерту ювелірного бренду Tiffany&Co. Івана вибрала срібну шовкову спідницю до колін, блузу в тон, а поверх накинула рожево-срібне пальто оверсайз. До ансамблю вона підібрала сумку-конверт рожевого кольору. Компанію на заході тоді склав дизайнер біжутерії Кеннет Джей Лейн.

Фото: Getty Images

Ще один яскравий образ цього року Івана Трамп продемонструвала під час гала-концерту Celebrity Gourmet Gala на честь March of Dimes у нью-йоркському готелі Plaza. Вона одягла блузу без рукавів з малюнком у кольорах заходу сонця, наполовину червону, наполовину жовту спідницю в підлогу і довгі червоні сережки з кистями. В руках у неї був маленький червоний клатч.

Фото: Getty Images

1991

У готель Plaza на щорічну гала-вечерю Winternight Dance Benefit для Нью-Йоркської асоціації сліпих Івана обрала золотисто-жовтий блейзер, чорні штани з високою талією та зелений пояс. Образ вона доповнила золотими прикрасами та чорним клатчем.

1992

На шоу Саллі Джессі Рафаель, присвяченому її книзі For Love Alone, яка, як кажуть, сильно вплинула на її життя та розлучення, Івана з'явилася у світло-зеленому костюмі зі спідницею та двобортним блейзером. Ансамбль доповнювали прикраси із золота із перлами, а також яскраво-жовті туфлі.

Фото: Getty Images

1999

Ще один незабутній образ Івани Трамп — червоно-золота мінісукня з довгими рукавами, в якій вона позувала, сидячи на капоті жовтого суперкара.

Фото: Getty Images

Новою іконою стилю в родині Трампа стала його 41-річна спадкоємиця Іванка, якій дістався від матері бездоганний смак та вміння поєднувати вбрання, прикраси та макіяж. На згадку про Івану її донька опублікувала зворушливий пост у соцмережі.