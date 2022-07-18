Британия готова отказаться от классического балета из-за гендереных стереотипов

Ведущая школа современного танца в Великобритании исключила балет из вступительной программы для абитуриентов.

Академия современного танца в Лидсе решила временно исключить балет из программы прослушивания для абитуриентов, пока не изменит подход к обучению этому виду искусства с учетом влияния расы и пола на танец. По словам сотрудников школы, балет построен на "белоевропейских идеях и формах тела" и слишком ограничен традиционными гендерными ролями, которые не отвечают современному гендерному многообразию. Об этом пишет Daily mail.

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Как сообщают в издании, в школе пришли к выводу, что многие основополагающие составляющие танца устарели. По словам преподавателей, терминология балета имеет "сильно гендерные корни" и "проблематична в связи с включением небинарных и транс-танцоров". В частности, это касается традиционных названий "балерина" для женщин и "танцор" для мужчин, а также элементов танца, которые ограничивают женщин в самовыражении, ведь балерины сосредотачиваются исключительно на работе на пуантах, а также на подъемах и прыжках для мужчин.

Глава школы рекомендует сотрудникам использовать гендерно-нейтральные слова во время общения со студентами, такие как "танцоры", "люди", "все". Преподавателям также советуют использовать местоимение "они" вместо "он" и "она", чтобы не делать предположений о личности студентов. Школа также планирует отказаться от купальников и обтягивающей танцевальной одежды, чтобы помочь трансгендерным персонам чувствовать себя более комфортно.

Балетные классы в школе продолжат существовать. Обучение в них стоит 9 250 фунтов стерлингов в год для британских студентов и 17 500 фунтов стерлингов в год для иностранных танцоров.

Как пишет Daily mail, в 2019 году сотрудники Академии начали больше узнавать о "бессознательной предвзятости" в танце, а потому решили взять курс на деколонизацию учебной программы. Особенно актуальным этот вопрос стал после протестов Black Lives Matter в 2020 году. В тот же год студенты академии создали группу LGBTQ +, которая консультировала преподавателей по вопросам местоимений и последствий гендерных стереотипов.

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