Британія готова відмовитися від класичного балету через гендерні стереотипи

Провідна школа сучасного танцю у Великій Британії виключила балет зі вступної програми для абітурієнтів.

Академія сучасного танцю в Лідсі вирішила тимчасово виключити балет із програми прослуховування для абітурієнтів, поки не змінить підхід до навчання цього виду мистецтва з урахуванням впливу раси та статі на танець. За словами співробітників школи, балет побудований на "білоєвропейських ідеях і формах тіла" та надто обмежений традиційними гендерними ролями, які не відповідають сучасному гендерному різноманіттю. Про це пише Daily mail.

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Як повідомляють у виданні, у школі дійшли висновку, що багато основних складових танцю застаріли. За словами викладачів, термінологія балету має "дуже гендерне коріння" та "проблематична у зв'язку з включенням небінарних і транстанцюристів". Зокрема це стосується традиційних назв "балерина" для жінок і "танцюрист" для чоловіків, а також елементів танцю, які обмежують жінок у самовираженні, адже балерини зосереджуються виключно на роботі на пуантах, а також на підйомах і стрибках для чоловіків.

Голова школи рекомендує співробітникам використовувати гендерно-нейтральні слова під час спілкування зі студентами, такі як "танцюристи", "люди", "всі". Викладачам також радять використовувати займенник "вони" замість "він" і "вона", щоб не робити припущень про особистість студентів. Школа також планує відмовитися від купальників і обтислого танцювального одягу, щоб допомогти трансгендерним персонам почуватися комфортніше.

Балетні класи в школі продовжать існувати. Навчання в них коштує 9250 фунтів стерлінгів на рік для британських студентів і 17 500 фунтів стерлінгів на рік для іноземних танцюристів.

Як пише Daily mail, у 2019 році співробітники Академії почали більше дізнаватися про "несвідому упередженість" у танці, а тому вирішили взяти курс на деколонізацію навчальної програми. Особливо актуальним це питання стало після протестів Black Lives Matter у 2020 році. У той же рік студенти академії створили групу LGBTQ+, яка консультувала викладачів із питань займенників і наслідків гендерних стереотипів.

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