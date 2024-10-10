Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" у шикарній сукні відвідала гала-вечір у Лос-Анджелесі (фото)

Торі Спеллінг останнім часом мало знімається в кіно, але намагається підтримувати свою славу у світі шоу-бізнесу. Розлучення і складнощі в особистому житті позначилися на кар'єрі актриси.

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Американська акторка, зірка популярного серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Торі Спеллінг продемонструвала свої унікальні стилі на 10-му щорічному гала-вечорі зірок у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз увечері в середу, 9 жовтня, повідомляє Daily Mail.

51-річна знаменитість сяяла в пишній яскраво-червоній сукні з відкритими плечима і відвертим V-подібним вирізом, що підкреслює її пишні груди. Торі одягла сріблясті босоніжки на підборах з ремінцями і уклала платинові пасма волосся прямо з проділом набік. Мама п'ятьох дітей нанесла бездоганний макіяж і одягла кілька золотих аксесуарів.

Торі Спеллінг Фото: Getty Images

На заході, який підтримує організацію Dancers Against і Cancer відзначили легенд танцю. Ведучим вечора був 44-річний учасник проєкту "Танці з зірками" Максим Чмерковський. В офіційному пресрелізі йдеться про те, що захід, основна місія проєкту — надання фінансової допомоги представникам танцювального співтовариства, які зіткнулися з раком. До числа лауреатів цього року увійшла Лайза Міннеллі, яка отримає премію "За заслуги всього життя" за її неминущий вплив на світ розваг. Перріс Гебель була удостоєна премії "Новатор танцю", Кайл Ханагамі отримала премію "Авангард", Джамал Сімс — премію "Трейл Блейзер", а Паула Абдул — "Спадщина Паули Абдул".

Нагадаємо, 1 квітня Фокс писав про те, що актриса Торі Спеллінг подала на розлучення з чоловіком після 18 років шлюбу. Причиною їхнього розставання знаменитість назвала непримиренні розбіжності. Пара виховує п'ятьох дітей.