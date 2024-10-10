Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" в шикарном платье посетила гала-вечер в Лос-Анджелесе (фото)

Тори Спеллинг в последнее время мало снимается в кино, но старается поддерживать свою славу в мире шоу-бизнеса. Развод и сложности в личной жизни сказались на карьере актрисы.

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Американская актриса, звезда популярного сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг продемонстрировала свои уникальные стили на 10-м ежегодном гала-вечере звезд в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз вечером в среду, 9 октября, сообщает Daily Mail.

51-летняя знаменитость блистала в пышном ярко-красном платье с открытыми плечами и откровенным V-образным вырезом, подчеркивающим ее пышную грудь. Тори надела серебристые босоножки на каблуках с ремешками и уложила платиновые пряди волос прямо с пробором набок. Мама пятерых детей нанесла безупречный макияж и надела несколько золотых аксессуаров.

Тори Спеллинг Фото: Getty Images

На мероприятии, которое поддерживает организацию Dancers Against и Cancer отметили легенд танца. Ведущим вечера был 44-летний участник проекта "Танцы со звездами" Максим Чмерковский. В официальном пресс-релизе говорится, что мероприятие основная миссия проекта — оказание финансовой помощи представителям танцевального сообщества, столкнувшимся с раком. В число лауреатов этого года вошла Лайза Миннелли, которая получит премию "За заслуги всей жизни" за ее непреходящее влияние на мир развлечений. Пэррис Гебель была удостоена премии "Новатор танца", Кайл Ханагами получила премию "Авангард", Джамал Симс — премию "Трейл Блэйзер", а Паула Абдул — "Наследие Паулы Абдул".

Напомним, 1 апреля Фокс писал о том, что актриса Тори Спеллинг подала на развод с мужем после 18 лет брака. Причиной их расставания знаменитость назвала непримиримые разногласия. Пара воспитывает пятерых детей.