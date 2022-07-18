Джулия Робертс получила престижную награду

Знаменитость уже является обладательницей ряда престижных премий, среди которых "Оскар".

54-летняя американская актриса Джулия Робертс получила очередную престижную награду. Об этом пишет Deadline

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Звезда фильма "Красотка" получила Icon Award как "художник, чья карьера оказала глобальное влияние на культуру". Однако получит заслуженную награду актриса только 15 октября 2022, когда состоится ежегодный гала-концерт Academy Museum Of Motion Pictures.

Джулия Робертс присоединилась к ранее объявленным лауреатам премии — американскому клавишнику Мики Ли, актеру Стиву Маккуину и киноактрисе Тильде Суинтон.

[ + – ] Джулия Робертс в фильме "Красотка" Фото: Скриншот

Голливудская знаменитость стала широко известна после фильма "Красотка" 1990 года. Однако ранее Робертс уже сыграла в романтической комедии "Мистическая пицца" и картине "Металлические магнолии", за участие в которой актриса получила "Золотой Глобус" в номинации за лучшую женскую роль второго плана.

В 2001 году Джулия Робертс получила свой первый и пока единственный "Оскар" за роль в фильме "Эрин Брокович".

[ + – ] Джулия Робертс в фильме "Красотка" Фото: Скриншот

Напомним, 54-летняя Джулия Робертс приобрела платье украинского бренда, в котором позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2022.

Также Фокус писал о годовщине брака Джулии Робертс и ее муже, оператора Дэниела Модера. Пара прожила 20 лет в официальном союзе.