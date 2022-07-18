Джулія Робертс отримала престижну нагороду

Знаменитість уже є володаркою низки престижних премій, серед яких "Оскар".

54-річна американська акторка Джулія Робертс отримала чергову престижну нагороду. Про це пише Deadline

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Зірка фільму "Красуня" отримала Icon Award як "митець, чия кар'єра справила глобальний вплив на культуру". Проте отримає заслужену нагороду акторка лише 15 жовтня 2022, коли відбудеться щорічний гала-концерт Academy Museum Of Motion Pictures.

Джулія Робертс приєдналася до раніше оголошених лауреатів премії — американського клавішника Мікі Лі, актора Стіва Макквіна та кіноакторки Тільди Свінтон.

[ + – ] Джулія Робертс у фільмі "Красуня" Фото: Скриншот

Голлівудська знаменитість стала широко відомою після фільму "Красуня" 1990 року. Проте до того Робертс уже зіграла в романтичній комедії "Містична піца" та картині "Металеві магнолії", за участь у якій акторка отримала Золотий Глобус у номінації за найкращу жіночу роль другого плану.

У 2001 Джулія Робертс отримала свій перший і єдиний "Оскар" за роль у фільмі "Ерін Брокович".

[ + – ] Джулія Робертс у фільмі "Красуня" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 54-річна Джулія Робертс придбала сукню українського бренду, у якій позувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2022.

Також Фокус писав про річницю шлюбу Джулії Робертс та її чоловіка, оператора Деніела Модера. Пара прожила 20 років в офіційному союзі.