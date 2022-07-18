Стало известно, почему Камилла Паркер-Боулз не меняет прическу 40 лет

Жена принца Чарльза остается верна своей прическе более 40 лет.

Стало известно, почему 75-летняя Камилла Паркер-Боулз за 40 лет так и не изменила свою прическу. Об этом пишет Daily Mail.

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Будущая королева-консорт Великобритании уже 40 лет выбирает прическу в одном стиле — боб-каре с рваными кончиками и мягкой челкой.

Как пишет издание, основная причина верности одному типу прически заключается в том, что и герцогиня Корнуолльская, и королева Елизавета Вторая, и принцесса Анна всегда ставят выше свои дела, а не внешний вид. Так что у членов королевской семьи просто нет времени на походы в салоны красоты.

В частности, это также означает, что публика может легко выделить их в толпе, поскольку прическа остается такой же на протяжении многих лет.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз

"Камилла — большая поклонница прически 1970-х годов, и она никогда не отказывалась от нее. Однако за прошедшие годы были внесены небольшие изменения, чтобы сделать ее соответствующей современным требованиям. Когда ее волосы становились слишком вьющимися и объемными, она делала форму более мягкой. Также она сменила желтоватый оттенок на жемчужный платиновый блонд. В последнее время она умело сделала небольшие изменения, которые способствовали ее новому гламурному внешнему виду", — комментирует прическу герцогини звездный стилист Том Смит.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз Фото: Instagram/@clarencehouse

После смерти королевы Великобритании Елизаветы Второй ее старший сын Чарльз станет королем Великобритании, а Камилла Паркер-Боулз, как известно, займет место королевы-консорт.

Напомним, герцогине Корнуолльской Камилле исполнилось 75 лет. В Сети опубликовали новые фото супруги принца Чарльза.

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