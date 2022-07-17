Будущей королеве Великобритании - 75. Камилла поделилась фото, сделанным Кейт Миддлтон

Герцогиня Корнуольская уже поблагодарила всех за поздравления.

17 июля жена принца Чарльза, будущего короля Великобритании, Камилла, герцогиня Корнуольская отмечает свое 75-летие. Ее уже поздравили высокопоставленные члены королевской семьи.

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Так, в аккаунте Twitter Букингемского дворца разместили официальный портрет Камиллы Паркер-Боулз, где она позирует со своим джек-рассел-терьера Бет, на руках, сидя на на ступеньках винтажного дома.

"Поздравляем герцогиню Корнуольскую с 75-летием!", – говорится в подписи.

Не остались в стороне и герцог и герцогиня Кембриджские, которые в последнее время очень сблизились с принцем Чарльзом и его супругой.

"Поздравляем сегодня герцогиню Корнуольскую с 75-летием!", – подписали Кейт Миддлтон и принц Уильям фото, на котором Камилла идет по лугу с незабудками в красивом бледно-лиловом платье и подходящем кардигане. Этот кадр сделан женой принца Уильяма в рамках фотосессии для журнала Country Life, где герцогиня Корнуольская выступила приглашенным редактором.

Сама именинница уже отреагировала на поздравления.

"Спасибо за все ваши добрые сообщения и добрые пожелания по случаю 75-летия герцогини Корнуольской сегодня!", – говорится в подписи к фотографии, где будущая королева-консорт Великобритании сидит за столом с чашкой чая, широко улыбаясь.

На двух из трех снимков, опубликованных по случаю дня рождения герцогини Корнуольской, она позирует в синем платье с цветочным принтом от дизайнера Софи Дандас и наслаждается чашкой чая в своем саду, сидя за столом. Перед ней – ваза с персиками. Фотография сделана в Ray Mill House, загородном доме Камиллы в Лакоке, Уилтшир. Автор снимка – фотограф Крис Джексон.

Герцогиня отметит свое 75-летие небольшим семейным ужином, устроенным принцем Уэльским в его доме в Хайгроув в Глостершире. Ожидается, что на мероприятии появятся ее дочь Лора Лопес и сын Том Паркер Боулз, а также младшая сестра герцогини Аннабель Эллиот, которая снялась в документальном фильме ITV, где рассказывалось о Камилле, когда она редактировала последний выпуск Country Life.

Камилла Паркер-Боулз вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году, хотя состояла с ним в отношениях еще в начале 1970 годов, однако королева воспротивилась этому браку. С 1973 по 1995 годы она была замужем за Эндрю Паркер-Боулзом. В начале 80-ых она возобновила свои отношения с Чарльзом, что стало главной причиной краха брака принца Уэльского с принцессой Дианой.

Камилле пришлось пройти через волну ненависти, поскольку подавляющее большинство британцев считало ее иновницей столь ранней смерти Дианы, которая погибла в 1997 году. Однако со временем ее приняли не только в королевской семье, но и подданные Ее Величества.

Напомним, что будет с Камиллой в случае смерти ее супруга.