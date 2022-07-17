Майбутній королеві Великобританії — 75. Камілла поділилася фото, зробленим Кейт Міддлтон

Герцогиня Корнуольська вже подякувала всім за вітання.

17 липня дружина принца Чарльза, майбутнього короля Великобританії, Камілла, герцогиня Корнуольська відзначає своє 75-річчя. Її вже привітали високопосадовці королівської сім'ї.

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Так, в акаунті Twitter Букінгемського палацу розмістили офіційний портрет Камілли Паркер-Боулз, де вона позує зі своїм джек-рассел-тер'єром Бет, на руках, сидячи на сходах вінтажного будинку.

"Вітаємо герцогиню Корнуольську з 75-річчям!", — йдеться у підписі.

Не залишилися осторонь і герцог і герцогиня Кембриджські, які останнім часом дуже зблизилися з принцом Чарльзом та його дружиною.

"Вітаємо сьогодні герцогиню Корнуольську з 75-річчям!", — підписали Кейт Міддлтон і принц Вільям фото, на якому Камілла йде по лузі з незабудками в красивій блідо-ліловій сукні і кардигані. Цей кадр зроблено дружиною принца Вільяма у межах фотосесії для журналу Country Life, де герцогиня Корнуольська виступила запрошеним редактором.

Сама іменинниця вже відреагувала на вітання.

"Дякую за всі ваші добрі повідомлення та добрі побажання з нагоди 75-річчя герцогині Корнуольської сьогодні!", — йдеться у підписі до фотографії, де майбутня королева-консорт Великобританії сидить за столом із чашкою чаю, широко посміхаючись.

На двох із трьох знімків, опублікованих з нагоди дня народження герцогині Корнуольської, вона позує у синій сукні з квітковим принтом від дизайнерки Софі Дандас і насолоджується чашкою чаю у своєму саду, сидячи за столом. Перед нею ваза з персиками. Фотографія зроблена в Ray Mill House, заміському будинку Камілли в Лакоку, Вілтшир. Автор знімку — фотограф Кріс Джексон.

Герцогиня відзначить своє 75-річчя невеликою сімейною вечерею, влаштованою принцом Уельським у його будинку в Хайгроуві в Глостерширі. Очікується, що на заході з'являться її дочка Лора Лопес та син Том Паркер Боулз, а також молодша сестра герцогині Аннабель Елліот, яка знялася у документальному фільмі ITV, де розповідалося про Каміллу, коли вона редагувала останній випуск Country Life.

Камілла Паркер-Боулз вийшла заміж за принца Чарльза у 2005 році, хоча була з ним у стосунках ще на початку 1970 років, проте королева чинила опір цьому шлюбу. З 1973 по 1995 роки вона була одружена з Ендрю Паркер-Боулзом. На початку 80-х вона відновила свої стосунки з Чарльзом, що стало головною причиною краху шлюбу принца Уельського з принцесою Діаною.

Каміллі довелося пройти через хвилю ненависті, оскільки більшість британців вважала її винуватицею такої ранньої смерті Діани, яка загинула 1997 року. Однак згодом її прийняли не тільки в королівській родині, а й піддані Її величності.

Нагадаємо, що буде з Каміллою у разі смерті її чоловіка.