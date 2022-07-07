Нова чудова четвірка: хто прийшов на зміну Сассексам у дружбі з Кембриджами

Останнім часом герцоги Кембриджські дедалі частіше з'являються на публіці в компанії принца Чарльза та його дружини, демонструючи теплі та дружні стосунки.

У королівській родині Великобританії утворилася нова "чудова четвірка". Якщо раніше так називали принців Вільяма та Гаррі з дружинами, то тепер на зміну Сассексам прийшли принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, які останнім часом практично нерозлучні на всіх публічних заходах із герцогами Кембриджськими. На це звернула увагу королівська експертка Кеті Ніколл із Vanity Fair.

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Про те, що в Кейт і Камілли склалися дуже близькі стосунки, свідчить хоча б той факт, що герцогиня Корнуольська обрала саме Кетрін для того, щоб вона зробила її фотографії для нового номера журналу Country Life, випущеного на честь її 75-річчя.

"Вони дуже, дуже близькі, вони дійсно близькі. Цікаво, чи не так, минулого разу ми сиділи тут і говорили про приголомшливу четвірку, і, звичайно ж, це були Гаррі, Меган, Вільям і Кейт, а тепер ми говоримо про зовсім іншу приголомшливу четвірку. Ми говоримо про Чарльза, Каміллу, Вільяма і Кейт", — зазначила Ніколл.

Фото: Getty Images

За останні кілька місяців четвірка разом з'являлася на публічних заходах, і часто лідером виступала саме Кейт. У неї дуже теплі стосунки зі своїм свекром, принцом Чарльзом, і, як повідомляється, вона допомогла згладити іноді непрості стосунки між спадкоємцем престолу та його сином Вільямом.

Свого часу Кетрін тепло зустрів у сім'ї Чарльз після її заручин із Вільямом, і раніше вона ласкаво називала його дідусем. До того ж Кейт неодноразово публічно висловлювала своє ставлення до свекра, зустрічаючи його посмішкою та цілуючи в щоку. Саме невістка втішала його після похорону принца Філіпа минулого року.

Фото: Getty Images

У січні Кейт на особисте запрошення принца Чарльза разом із ним і Каміллою відвідала навчальний центр Фонду принца з мистецтва та культури в Трініті-Буй-Ворфі в Лондоні.

Остаточно британці переконалися в близькій дружбі двох пар під час урочистостей із нагоди Платинового ювілею королеви. На параді Trooping the Colour Камілла їхала в кареті з Кейт і її трьома дітьми. На другий день святкування ювілею четвірка обмінялася ніжними привітаннями на службі в День Подяки для королеви.

Ще один момент, що свідчить про близьку дружбу Кембриджів і принца Вельського та його дружини, — прохання герцогів до Чарльза доглянути невгамовного принца Луї під час коцерту перед Букінгемським палацом, коли тільки дідусь зміг заспокоїти активну дитину.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, дядько Кейт Міддлтон розповів, чому вона заслуговує стати новою королевою.