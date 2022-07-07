Нова чудова четвірка: хто прийшов на зміну Сассексам у дружбі з Кембриджами
Останнім часом герцоги Кембриджські дедалі частіше з'являються на публіці в компанії принца Чарльза та його дружини, демонструючи теплі та дружні стосунки.
У королівській родині Великобританії утворилася нова "чудова четвірка". Якщо раніше так називали принців Вільяма та Гаррі з дружинами, то тепер на зміну Сассексам прийшли принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, які останнім часом практично нерозлучні на всіх публічних заходах із герцогами Кембриджськими. На це звернула увагу королівська експертка Кеті Ніколл із Vanity Fair.
Про те, що в Кейт і Камілли склалися дуже близькі стосунки, свідчить хоча б той факт, що герцогиня Корнуольська обрала саме Кетрін для того, щоб вона зробила її фотографії для нового номера журналу Country Life, випущеного на честь її 75-річчя.
"Вони дуже, дуже близькі, вони дійсно близькі. Цікаво, чи не так, минулого разу ми сиділи тут і говорили про приголомшливу четвірку, і, звичайно ж, це були Гаррі, Меган, Вільям і Кейт, а тепер ми говоримо про зовсім іншу приголомшливу четвірку. Ми говоримо про Чарльза, Каміллу, Вільяма і Кейт", — зазначила Ніколл.
За останні кілька місяців четвірка разом з'являлася на публічних заходах, і часто лідером виступала саме Кейт. У неї дуже теплі стосунки зі своїм свекром, принцом Чарльзом, і, як повідомляється, вона допомогла згладити іноді непрості стосунки між спадкоємцем престолу та його сином Вільямом.
Свого часу Кетрін тепло зустрів у сім'ї Чарльз після її заручин із Вільямом, і раніше вона ласкаво називала його дідусем. До того ж Кейт неодноразово публічно висловлювала своє ставлення до свекра, зустрічаючи його посмішкою та цілуючи в щоку. Саме невістка втішала його після похорону принца Філіпа минулого року.
У січні Кейт на особисте запрошення принца Чарльза разом із ним і Каміллою відвідала навчальний центр Фонду принца з мистецтва та культури в Трініті-Буй-Ворфі в Лондоні.
Остаточно британці переконалися в близькій дружбі двох пар під час урочистостей із нагоди Платинового ювілею королеви. На параді Trooping the Colour Камілла їхала в кареті з Кейт і її трьома дітьми. На другий день святкування ювілею четвірка обмінялася ніжними привітаннями на службі в День Подяки для королеви.
Ще один момент, що свідчить про близьку дружбу Кембриджів і принца Вельського та його дружини, — прохання герцогів до Чарльза доглянути невгамовного принца Луї під час коцерту перед Букінгемським палацом, коли тільки дідусь зміг заспокоїти активну дитину.
Нагадаємо, дядько Кейт Міддлтон розповів, чому вона заслуговує стати новою королевою.