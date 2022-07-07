Новая великолепная четверка: кто пришел на смену Сассексам в дружбе с Кембриджами

В последнее время герцоги Кембриджские все чаще появляются на публике в компании принца Чарльза и его жены, демонстрируя теплые и дружественные отношения.

В королевской семье Великобритании образовалась новая "великолепная четверка". Если раньше так называли принцев Уильяма и Гарри с женами, то теперь на смену Сассексам пришли принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, которые в последнее время практически неразлучны на всех публичных мероприятиях с герцогами Кембриджскими. На это обратила внимание королевский эксперт Кэти Николл из Vanity Fair.

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О том, что у Кейт и Камиллы сложились очень близкие отношения, свидетельствует хотя бы тот факт, что герцогиня Корнуольская выбрала именно Кэтрин для того, чтобы та сделала ее фотографии для нового номера журнала Country Life, выпущенного в честь ее 75-летия.

"Они очень, очень близки, они действительно близки. Интересно, не правда ли, в прошлый раз мы сидели здесь и говорили о потрясающей четверке, и, конечно же, это были Гарри, Меган, Уильям и Кейт, а теперь мы говорим о совсем другой потрясающей четверке. Мы говорим о Чарльзе, Камилле, Уильяме и Кейт", – отметила Николл.

Фото: Getty Images

За последние несколько месяцев четверка вместе появлялась на публичных мероприятиях, и часто лидером выступала именно Кейт. У нее очень теплые отношения со своим свекром, принцем Чарльзом, и, как сообщается, она помогла сгладить иногда непростые отношения между наследником престола и его сыном Уильямом.

В свое время Кэтрин была тепло встречена Чарльзом в семье после ее помолвки с Уильямом, и ранее она ласково называла его дедушкой. К тому же Кейт неоднократно публично выражала свое отношение к свекру, встречая его улыбкой и целуя в щеку. Именно невестка утешала его после похорон принца Филиппа в прошлом году.

Фото: Getty Images

В январе Кейт по личному приглашению принца Чарльза вместе с ним и Камиллой посетила учебный центр Фонда принца по искусству и культуре в Тринити-Буй-Уорф в Лондоне.

Окончательно британцы убедились в близкой дружбе двух пар во время торжеств по случаю Платинового юбилея королевы. На параде Trooping the Colour Камилла ехала в карете с Кейт и ее тремя детьми. На второй день празднования юбилея четверка обменялась нежными приветствиями на службе в День Благодарения для королевы.

Еще один момент, свидетельствующий о близкой дружбе Кембриджей и принца Уэльского и его жены, – просьба герцогов к Чарльзу присмотреть за неуемным принцем Луи во время коцерта перед Букингемским дворцом, когда только дедушка смог успокоить активного ребенка.

Фото: Getty Images

Напомним, дядя Кейт Миддлтон рассказал, почему она заслуживает стать новой королевой.