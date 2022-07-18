Стало відомо, чому Камілла Паркер-Боулз не змінює зачіску 40 років

Дружина принца Чарльза залишається вірною своїй зачісці понад 40 років.

Стало відомо, чому 75-річна Камілла Паркер-Боулз за 40 років так і не змінила своєї зачіски. Про це пише Daily Mail.

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Майбутня королева-консорт Великобританії вже 40 років обирає зачіску в одному стилі — боб-каре з рваними кінчиками та м’яким чубчиком.

Як пише видання, основна причина вірності одному типу зачіски полягає в тому, що і герцогиня Корнуольська, і королева Єлизавета Друга, і принцеса Анна завжди надають перевагу своїм справам, а не зовнішньому вигляду. То ж у членів королівської родини просто немає часу на походи у салони краси.

Зокрема це означає, що публіка може легко виділити їх у натовпі, оскільки зачіска залишається такою самою впродовж багатьох років.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз

"Камілла — велика шанувальниця зачіски 1970-х років, і вона ніколи не відмовлялася від неї. Проте за минулі роки було внесено невеликі зміни, щоб зробити її відповідною до сучасних вимог. Коли її волосся ставало занадто кучерявим і об'ємним, Камілла пом’якшувала форму. Вона змінила жовтуватий відтінок на перлинний платиновий блонд. Останнім часом вона вміло зробила невеликі зміни, які сприяли її новому гламурному зовнішньому вигляду. Вона завжди укладає волосся у стилі Фарри Фосетт", — коментує класичну зачіску герцогині Корнуольської зірковий стиліст Том Сміт.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз та принц Чарльз Фото: Instagram/@clarencehouse

Після смерті королеви Великобританії Єлизавети Другої її старший син Чарльз стане королем Великобританії, а Камілла Паркер-Боулз, як відомо, посяде місце королеви-консорт.

Нагадаємо, герцогині Корнуольській Каміллі виповнилося 75 років. У мережі опублікували нові фото дружини принца Чарльза.

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