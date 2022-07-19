Белла Хадид продемонстрировала идеальный комбинезон на лето 2022 (фото)

Каждый выход знаменитости задает новые модные тренды.

25-летняя американская модель Белла Хадид продемонстрировала идеальный комбинезон на лето 2022. Об этом пишет Just Jared.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Звезда подиумов палестинского происхождения поддержала свою сводную сестру Алану Хадид во время показа ее модной линии La Detresse на летней выставке в Нью-Йорке.

Белла вышла в свет в ультракоротком комбинезоне с ярким принтом и кислотным оттенком, добавив к аутфиту кожаный пиджак и высокие черные сапоги. В качестве аксессуаров к луку она выбрала массивные серьги-кольца и белое ожерелье. Волосы супермодели были собраны в аккуратный пучок.

[ + – ] Белла Хадид с сестрой Аланой

Тем временем сводная сестра Беллы выбрала для официального мероприятия принтовое платье с воротничком и ковбойские сапоги, которые сейчас находятся на пике популярности.

[ + – ] Белла Хадид с сестрой Аланой

Такой комбинезон подойдет как для официальных публичных мероприятий лета 2022, так и для летних прогулок или свиданий.

Белла Хадид практически каждым своим выходом задает новые модные тренды. Стильные образы модели хочется рассмотреть и повторить.

Напомним, 25-летняя Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье в горошек.

Также Фокус писал о самой трендовой обуви июля и августа 2022, которую продемонстрировала в столице Франции Белла Хадид.