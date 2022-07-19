Белла Хадид продемонстрировала идеальный комбинезон на лето 2022 (фото)
Каждый выход знаменитости задает новые модные тренды.
25-летняя американская модель Белла Хадид продемонстрировала идеальный комбинезон на лето 2022. Об этом пишет Just Jared.
Звезда подиумов палестинского происхождения поддержала свою сводную сестру Алану Хадид во время показа ее модной линии La Detresse на летней выставке в Нью-Йорке.
Белла вышла в свет в ультракоротком комбинезоне с ярким принтом и кислотным оттенком, добавив к аутфиту кожаный пиджак и высокие черные сапоги. В качестве аксессуаров к луку она выбрала массивные серьги-кольца и белое ожерелье. Волосы супермодели были собраны в аккуратный пучок.
Тем временем сводная сестра Беллы выбрала для официального мероприятия принтовое платье с воротничком и ковбойские сапоги, которые сейчас находятся на пике популярности.
Такой комбинезон подойдет как для официальных публичных мероприятий лета 2022, так и для летних прогулок или свиданий.
Белла Хадид практически каждым своим выходом задает новые модные тренды. Стильные образы модели хочется рассмотреть и повторить.
Напомним, 25-летняя Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье в горошек.
Также Фокус писал о самой трендовой обуви июля и августа 2022, которую продемонстрировала в столице Франции Белла Хадид.