Белла Хадід продемонструвала ідеальний комбінезон на літо 2022 (фото)

Кожен вихід знаменитості задає нові модні тренди.

25-річна американська модель Белла Хадід продемонструвала ідеальний комбінезон на літо 2022. Про це пише Just Jared.

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Зірка подіумів палестинського походження підтримала свою зведену сестру Алану Хадід під час показу її модної лінії La Detresse на літній виставці в Нью-Йорку.

Белла вийшла у світ в ультракороткому комбінезоні з яскравим принтом та кислотним відтінком, додавши до аутфіту шкіряний піджак та високі чорні чоботи. Як аксесуари до луку вона обрала масивні сережки-кільця та біле намисто. Волосся супермоделі було зібране в охайний пучок.

[ + – ] Белла Хадід із сестрою Аланою

Тим часом зведена сестра Белли обрала для офіційного заходу принтову сукню з комірцем та ковбойські чоботи, які наразі перебувають на піку популярності.

[ + – ] Белла Хадід із сестрою Аланою

Такий комбінезон підійде як для офіційних публічних заходів, так і для літніх прогулянок чи побачень.

Белла Хадід практично кожним своїм виходом задає нові модні тренди. Стильні образи моделі хочеться роздивитися та повторити.

Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню в горошок.

Також Фокус писав про найтрендовіше взуття липня та серпня 2022, яке продемонструвала у столиці Франції Белла Хадід.