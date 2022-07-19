Белла Хадід продемонструвала ідеальний комбінезон на літо 2022 (фото)
Кожен вихід знаменитості задає нові модні тренди.
25-річна американська модель Белла Хадід продемонструвала ідеальний комбінезон на літо 2022. Про це пише Just Jared.
Зірка подіумів палестинського походження підтримала свою зведену сестру Алану Хадід під час показу її модної лінії La Detresse на літній виставці в Нью-Йорку.
Белла вийшла у світ в ультракороткому комбінезоні з яскравим принтом та кислотним відтінком, додавши до аутфіту шкіряний піджак та високі чорні чоботи. Як аксесуари до луку вона обрала масивні сережки-кільця та біле намисто. Волосся супермоделі було зібране в охайний пучок.
Тим часом зведена сестра Белли обрала для офіційного заходу принтову сукню з комірцем та ковбойські чоботи, які наразі перебувають на піку популярності.
Такий комбінезон підійде як для офіційних публічних заходів, так і для літніх прогулянок чи побачень.
Белла Хадід практично кожним своїм виходом задає нові модні тренди. Стильні образи моделі хочеться роздивитися та повторити.
Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню в горошок.
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