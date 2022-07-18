Дочь скандального миллиардера Берни Экклстоуна вышла замуж
Петра Экклстоун наконец решила связать себя узами брака с бизнесменом Сэмом Палмером
33-летняя дочь Берни Экклстоуна, бывшего главы "Формулы — 1", вышла замуж за своего давнего бойфренда. Шикарная свадьба состоялась в имении Петры Экклстоун в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.
Для Петры – это второй брак. От первого мужа, Джеймса Станта, она родила троих детей. С агентом по недвижимости Сэмом Палмером Петра встречалась с 2017 года. В 2020-м у них родилась дочь.
Примечательно, но шикарная церемония прошла в обстановке строжайшей секретности. Сейчас Джеймса Станта обвиняют в отмывании 266 миллионов фунтов стерлингов, а его развод с Петрой был очень скандальным.
Так что невеста опасалась, что бывший муж явится на свадьбу и все испортит. Так что Петра наняла охрану и не рассказывала приглашенным гостям никаких подробностей о церемонии.
Видимо поэтому торжество вышло довольно скромным. Особенно если сравнивать с первой свадьбой Петры в Италии в 2011 году, когда ее отец, миллиардер Берни Экклстоун, выложил 12 миллионов фунтов на организацию церемонии.
Сам 91-летний Берни, который на прошлой неделе узнал, что ему будет предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве, также прибыл на свадьбу дочери тайно.
Источник рассказал, что он произнес речь, в котором назвал Сэма Палмера "хорошим парнем", сравнив его с первым мужем дочери.
Известно, что жених получил в подарок от Петры Кубок Англии 1980 года, который выиграла команда "Вест Хэм", после того, как обыграла "Арсенал" с разницей в один гол.
Напомним, Петра – младшая дочь Берни Экклстоуна и Славики, модели Armani. У нее есть старшая сестра Тамара. А также сестра Дебора от первого брака Берни с Иви Брэмфорд, и младший брат Эйс от третьей жены Берни – Фабианы Флози. Эйсу только исполнилось два года.
Сам Берни Экклстоун прославился своими скандальными высказываниями и громкими разводами, которые стоили ему миллионы.
В недавнем интервью он заявил, что Владимир Путин — "первоклассный чувак" и он, Берни, "принял бы за него пулю". До 2014 года Экклстоун был частым гостем в российском Сочи, где проводился этап гонки "Формула — 1".
Впрочем, ранее Берни хвалил Адольфа Гитлера за то, что тот умел "командовать множеством людей, способных добиться цели".