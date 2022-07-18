Дочь скандального миллиардера Берни Экклстоуна вышла замуж

Петра Экклстоун наконец решила связать себя узами брака с бизнесменом Сэмом Палмером

33-летняя дочь Берни Экклстоуна, бывшего главы "Формулы — 1", вышла замуж за своего давнего бойфренда. Шикарная свадьба состоялась в имении Петры Экклстоун в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

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Для Петры – это второй брак. От первого мужа, Джеймса Станта, она родила троих детей. С агентом по недвижимости Сэмом Палмером Петра встречалась с 2017 года. В 2020-м у них родилась дочь.

[ + – ] Сэм Палмер с дочкой Фото: Instagram Petra Ecclestone [ + – ] Петра Экклстоун и Сэм Палмер Фото: Instagram Petra Ecclestone

Примечательно, но шикарная церемония прошла в обстановке строжайшей секретности. Сейчас Джеймса Станта обвиняют в отмывании 266 миллионов фунтов стерлингов, а его развод с Петрой был очень скандальным.

Так что невеста опасалась, что бывший муж явится на свадьбу и все испортит. Так что Петра наняла охрану и не рассказывала приглашенным гостям никаких подробностей о церемонии.

[ + – ] Петра Экклстоун с мужем и четырьмя детьми Фото: Instagram Petra Ecclestone [ + – ] Петра Экклстоун и Сэм Палмер Фото: Instagram Petra Ecclestone

Видимо поэтому торжество вышло довольно скромным. Особенно если сравнивать с первой свадьбой Петры в Италии в 2011 году, когда ее отец, миллиардер Берни Экклстоун, выложил 12 миллионов фунтов на организацию церемонии.

Сам 91-летний Берни, который на прошлой неделе узнал, что ему будет предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве, также прибыл на свадьбу дочери тайно.

Источник рассказал, что он произнес речь, в котором назвал Сэма Палмера "хорошим парнем", сравнив его с первым мужем дочери.

Известно, что жених получил в подарок от Петры Кубок Англии 1980 года, который выиграла команда "Вест Хэм", после того, как обыграла "Арсенал" с разницей в один гол.

Напомним, Петра – младшая дочь Берни Экклстоуна и Славики, модели Armani. У нее есть старшая сестра Тамара. А также сестра Дебора от первого брака Берни с Иви Брэмфорд, и младший брат Эйс от третьей жены Берни – Фабианы Флози. Эйсу только исполнилось два года.

[ + – ] Петра Экклстоун с сестрой Тамарой Фото: Instagram Petra Ecclestone

Сам Берни Экклстоун прославился своими скандальными высказываниями и громкими разводами, которые стоили ему миллионы.

В недавнем интервью он заявил, что Владимир Путин — "первоклассный чувак" и он, Берни, "принял бы за него пулю". До 2014 года Экклстоун был частым гостем в российском Сочи, где проводился этап гонки "Формула — 1".

Впрочем, ранее Берни хвалил Адольфа Гитлера за то, что тот умел "командовать множеством людей, способных добиться цели".