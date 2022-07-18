Дочка скандального мільярдера Берні Екклстоуна вийшла заміж

Петра Екклстоун нарешті вирішила зв'язати себе узами шлюбу з бізнесменом Семом Палмером.

33-річна дочка Берні Екклстоуна, колишнього глави "Формули — 1", вийшла заміж за свого давнього бойфренда. Шикарне весілля відбулося у маєтку Петри Екклстоун у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

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Для Петри — це другий шлюб. Від першого чоловіка Джеймса Станта вона народила трьох дітей. З агентом нерухомості Семом Палмером Петра зустрічалася з 2017 року. У 2020-му в них народилася донька.

[ + – ] Сем Палмер із донькою Фото: Instagram Petra Ecclestone [ + – ] Петра Екклстоун і Сем Палмер Фото: Instagram Petra Ecclestone

Варто зазначити, що шикарна церемонія пройшла в обстановці найсуворішої таємності. Зараз Джеймса Станта звинувачують у відмиванні 266 мільйонів фунтів стерлінгів, а його розлучення з Петрою було дуже скандальним.

Тож наречена побоювалася, що колишній чоловік з'явиться на весілля і все зіпсує. Отже, Петра найняла охорону та не розповідала запрошеним гостям жодних подробиць про церемонію.

[ + – ] Петра Екклстоун із чоловіком і чотирма дітьми Фото: Instagram Petra Ecclestone [ + – ] Петра Екклстоун і Сем Палмер Фото: Instagram Petra Ecclestone

Мабуть тому торжество вийшло досить скромним. Особливо, якщо порівнювати з першим весіллям Петри в Італії в 2011 році, коли її батько, мільярдер Берні Екклстоун, виклав 12 мільйонів фунтів на організацію церемонії.

Сам 91-річний Берні, який минулого тижня дізнався, що йому буде висунуто звинувачення у податковому шахрайстві, також прибув на весілля доньки таємно.

Джерело розповіло, що він сказав промову, в якій назвав Сема Палмера "добрим хлопцем", порівнявши його з першим чоловіком дочки.

Відомо, що наречений отримав у подарунок від Петри Кубок Англії 1980, який виграла команда "Вест Гем", після того, як обіграла "Арсенал" із різницею в один гол.

Нагадаємо, Петра — молодша дочка Берні Екклстоуна та Славіки, моделі Armani. Має старшу сестру Тамару. А також сестра Дебора від першого шлюбу Берні з Іві Бремфорд та молодший брат Ейс від третьої дружини Берні — Фабіани Флозі. Ейсу тільки виповнилося два роки.

[ + – ] Петра Екклстоун із сестрою Тамарою Фото: Instagram Petra Ecclestone

Сам Берні Екклстоун прославився своїми скандальними висловлюваннями та гучними розлученнями, які коштували йому мільйони.

У недавньому інтерв'ю він заявив, що Володимир Путін — "першокласний чувак" і він, Берні, "прийняв би за нього кулю". До 2014 року Екклстоун був частим гостем у російському Сочі, де проводився етап гонки "Формула — 1".

Утім, раніше Берні хвалив Адольфа Гітлера за те, що той умів "командувати безліччю людей, здатних досягти мети".