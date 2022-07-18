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Дочка скандального мільярдера Берні Екклстоуна вийшла заміж

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Петра Екклстоун, берні екклстоун, весілля, британський мільярдер, формула 1, Сем Палмер, весілля 2022
Фото: Instagram Petra Ecclestone | Петра Екклстоун і Сем Палмер

Петра Екклстоун нарешті вирішила зв'язати себе узами шлюбу з бізнесменом Семом Палмером.

33-річна дочка Берні Екклстоуна, колишнього глави "Формули — 1", вийшла заміж за свого давнього бойфренда. Шикарне весілля відбулося у маєтку Петри Екклстоун у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Для Петри — це другий шлюб. Від першого чоловіка Джеймса Станта вона народила трьох дітей. З агентом нерухомості Семом Палмером Петра зустрічалася з 2017 року. У 2020-му в них народилася донька.

Петра Екклстоун, берні екклстоун, весілля, британський мільярдер, формула 1, Сем Палмер, весілля 2022
Сем Палмер із донькою
Фото: Instagram Petra Ecclestone
Петра Екклстоун, берні екклстоун, весілля, британський мільярдер, формула 1, Сем Палмер, весілля 2022
Петра Екклстоун і Сем Палмер
Фото: Instagram Petra Ecclestone

Варто зазначити, що шикарна церемонія пройшла в обстановці найсуворішої таємності. Зараз Джеймса Станта звинувачують у відмиванні 266 мільйонів фунтів стерлінгів, а його розлучення з Петрою було дуже скандальним.

Тож наречена побоювалася, що колишній чоловік з'явиться на весілля і все зіпсує. Отже, Петра найняла охорону та не розповідала запрошеним гостям жодних подробиць про церемонію.

Петра Екклстоун, берні екклстоун, весілля, британський мільярдер, формула 1, Сем Палмер, весілля 2022
Петра Екклстоун із чоловіком і чотирма дітьми
Фото: Instagram Petra Ecclestone
Петра Екклстоун, берні екклстоун, весілля, британський мільярдер, формула 1, Сем Палмер, весілля 2022
Петра Екклстоун і Сем Палмер
Фото: Instagram Petra Ecclestone

Мабуть тому торжество вийшло досить скромним. Особливо, якщо порівнювати з першим весіллям Петри в Італії в 2011 році, коли її батько, мільярдер Берні Екклстоун, виклав 12 мільйонів фунтів на організацію церемонії.

Сам 91-річний Берні, який минулого тижня дізнався, що йому буде висунуто звинувачення у податковому шахрайстві, також прибув на весілля доньки таємно.

Джерело розповіло, що він сказав промову, в якій назвав Сема Палмера "добрим хлопцем", порівнявши його з першим чоловіком дочки.

Відомо, що наречений отримав у подарунок від Петри Кубок Англії 1980, який виграла команда "Вест Гем", після того, як обіграла "Арсенал" із різницею в один гол.

Нагадаємо, Петра — молодша дочка Берні Екклстоуна та Славіки, моделі Armani. Має старшу сестру Тамару. А також сестра Дебора від першого шлюбу Берні з Іві Бремфорд та молодший брат Ейс від третьої дружини Берні — Фабіани Флозі. Ейсу тільки виповнилося два роки.

Петра Екклстоун, берні екклстоун, весілля, британський мільярдер, формула 1, Сем Палмер, весілля 2022
Петра Екклстоун із сестрою Тамарою
Фото: Instagram Petra Ecclestone

Сам Берні Екклстоун прославився своїми скандальними висловлюваннями та гучними розлученнями, які коштували йому мільйони.

У недавньому інтерв'ю він заявив, що Володимир Путін — "першокласний чувак" і він, Берні, "прийняв би за нього кулю". До 2014 року Екклстоун був частим гостем у російському Сочі, де проводився етап гонки "Формула — 1".

Утім, раніше Берні хвалив Адольфа Гітлера за те, що той умів "командувати безліччю людей, здатних досягти мети".