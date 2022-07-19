Муж Приянки Чопры трогательно поздравил актрису с ее 40-летием

Американский певец Ник Джонас назвал свою знаменитую супругу "сокровищем июля".

29-летний американский певец Ник Джонас на седьмом небе от счастья. На днях его супруге звезде Болливуда Приянке Чопре исполнилось 40, и знаменитость опубликовал несколько романтичных фотографий в Instagram и трогательный поздравительный пост, назвал актрису "сокровищем июля". Об этом пишет People.

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"Для меня большая честь участвовать в этом безумном путешествии под названием жизнь с тобой", — написал Ник Джонас своей жене Приянке Чопре в день ее 40-летия.

На первом снимке супруги целуются на пляже. Ник одет в черную майку и шорты, а Приянка в вязаную желтую рубашку и юбку с платком в тон. На другой фотографии актриса держит в руках табличку с надписью: "С днем ​​​​рождения, Приянка, малышка 80-х!". На следующих снимках Ник демонстрирует надпись "Приянка, сокровище июля, 1982 года", а также супруги любуюься салютом и обнимаются.

"С днем ​​рождения, моя любовь", — добавил Ник под фотографиями. Приянка ответила ему в комментариях взаимностью.

"Любовь всей моей жизни" — написала актриса.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас вместе четыре года. Они поженились в 2018 году, спустя всего несколько месяцев после первой встречи. Свадьба знаменитостей состоялась во дворце Умайд-Бхаван по всем индийским традициям. Ведущим торжества был отец Ника Джонаса.

Фокус писал о том, что в январе 2022 года Ник Джонас и Приянка Чопра впервые стали родителями. В их семье появилась малышка Мэлти, рожденная от суррогатной матери. Имя девочки на санскрите означает "маленький ароматный цветок" или "лунный свет". Приянка рассказывала, что первые 100 дней девочка провела в отделении интенсивной терапии. Благодаря профессиональным врачам сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Ник Джонас рассказывал журналистам, что рождение Мэлти изменило его жизнь и подарило ему много радости.

Также Фокус писал о том, что Приянка Чопра часто публикует старые снимки своей семьи, вспоминая детство. Недавно она поделилась с фанатами трогательной фотографией, на которой маленькая Приянка сидит на руках у своего отца, которого давно нет в живых.