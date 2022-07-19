Чоловік Пріянки Чопри зворушливо привітав акторку з її 40-річчям

Американський співак Нік Джонас назвав свою знамениту дружину "скарбом липня".

29-річний американський співак Нік Джонас на сьомому небі від щастя. Днями його дружині, зірці Боллівуду Пріянці Чопрі виповнилося 40, і знаменитість опублікував кілька романтичних фотографій у Instagram і зворушливий вітальний пост, назвав акторку "скарбом липня". Про це пише People.

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"Для мене велика честь брати участь у цій шаленій подорожі під назвою життя з тобою", — написав Нік Джонас своїй дружині Пріянці Чопрі в день її 40-річчя.

На першому знімку подружжя цілується на пляжі. Нік одягнений у чорну майку та шорти, а Пріянка у в'язану жовту сорочку та спідницю з хусткою в тон. На іншій фотографії акторка тримає в руках табличку з написом: "З днем ​​народження, Пріянка, мала 80-х!". На наступних знімках Нік демонструє напис "Пріянка, скарб липня, 1982 року", а також подружжя милуються салютом і обіймаються.

"З днем ​​народження, моє кохання", — додав Нік під фотографіями. Пріянка відповіла йому в коментарях взаємністю.

"Кохання всього мого життя" — написала акторка.

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас разом чотири роки. Вони одружилися у 2018 році, лише через кілька місяців після першої зустрічі. Весілля знаменитостей відбулося у палаці Умайд-Бхаван за всіма індійськими традиціями. Ведучим урочистостей був батько Ніка Джонаса.

Фокус писав про те, що в січні 2022 року Нік Джонас та Пріянка Чопра вперше стали батьками. В їхній сім'ї з'явилася мала Малта, народжена від сурогатної матері. Ім'я дівчинки на санскриті означає "маленька ароматна квітка" або "місячне світло". Пріянка розповідала, що перші 100 днів дівчинка провела у відділенні інтенсивної терапії. Завдяки професійним лікарям зараз її здоров'ю нічого не загрожує.

Нік Джонас розповідав журналістам, що народження Малті змінило його життя та подарувало йому багато радості.

Також Фокус писав про те, що Пріянка Чопра часто публікує старі знімки своєї сім'ї, згадуючи дитинство. Нещодавно вона поділилася з фанатами зворушливою фотографією, на якій маленька Пріянка сидить на руках у свого батька, якого давно немає в живих.