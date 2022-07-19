Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный летний образ (фото)

Сейчас, как известно, знаменитость разводится со своим мужем.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный летний образ 2022. Об этом пишет Daily Mail.

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После слухов о разводе звезда подиумов вышла на прогулку по Нью-Йорку вместе со своей подругой. Для летнего жаркого дня Ратаковски выбрала светлый шелковый костюм из коллекции бренда Mirror Palais, состоявший из юбки миди и легкого топа на завязках с экстремальным декольте.

На ногах модели польско-еврейского происхождения были босоножки карамельного оттенка. А дополнила свой образ Эмили сумочкой Paco Rabanne. Волосы молодой мамы были распущены.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Нью-Йорке

Сейчас, как известно, 31-летняя Эмили Ратаковски разводится со своим мужем, кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом спустя четыре года брака. Причиной, как сообщается, стали многочисленные измены мужчины. Пара воспитывает годовалого сына Сильвестра.

Сначала супруги стали реже появляться на публике и делиться общими фото в соцсетях, а впоследствии американскую модель стали чаще замечать на публике без обручального кольца, что и стало основной причиной домыслов фанатов Ратаковски.

Позже ряд западных СМИ подтвердили, что молодые родители разрывают свои отношения из-за измен кинопродюсера. Однако сама пара официально не прокомментировала эту информацию.

[ + – ] Эмили Ратаковски разводится со своим мужем

Напомним, Эмили Ратаковски вышла в свет после слухов о разводе. Модель прогулялась по Нью-Йорку вместе со своей собакой.

Также Фокус писал об идеальном платье для свидания летом 2022, которое продемонстрировала накануне Эмили Ратаковски.