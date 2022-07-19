Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний літній образ (фото)
Наразі, як відомо, знаменитість розлучається зі своїм чоловіком.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний літній образ 2022. Про це пише Daily Mail.
Після чуток про розлучення зірка подіумів вийшла на прогулянку вилицями Нью-Йорка разом зі своєю подругою. Для літнього спекотного дня Ратаковскі обрала світлий шовковий костюм з колекції бренду Mirror Palais, що складався зі спідниці міді та легкого топу на зав'язках з екстремальним декольте.
На ногах моделі польсько-єврейського походження були босоніжки карамельного відтінку. А доповнила свій образ Емілі сумочкою Paco Rabanne. Волосся молодої мами було розпущене.
Наразі, як відомо, 31-річна Емілі Ратаковскі розлучається зі своїм чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом через чотири роки шлюбу. Причиною, як повідомляється, стали численні зради чоловіка. Пара виховує однорічного сина Сильвестра.
Спочатку подружжя стало рідше з'являтися на публіці та ділитися спільними фото, а згодом американську модель почали частіше помічати на публіці без обручки, що і стало основною причиною домислів фанатів Ратаковскі.
Пізніше низка західних ЗМІ підтвердила, що молоді батьки розривають свої стосунки через зради кінопродюсера. Проте сама пара офіційно не прокоментувала цю інформацію.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вийшла у світ після чуток про розлучення. Модель прогулялася Нью-Йорком разом зі своїм собакою.
Також Фокус писав про ідеальну сукню для побачення влітку 2022, яку продемонструвала напередодні Емілі Ратаковскі.