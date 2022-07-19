Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний літній образ (фото)

Наразі, як відомо, знаменитість розлучається зі своїм чоловіком.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний літній образ 2022. Про це пише Daily Mail.

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Після чуток про розлучення зірка подіумів вийшла на прогулянку вилицями Нью-Йорка разом зі своєю подругою. Для літнього спекотного дня Ратаковскі обрала світлий шовковий костюм з колекції бренду Mirror Palais, що складався зі спідниці міді та легкого топу на зав'язках з екстремальним декольте.

На ногах моделі польсько-єврейського походження були босоніжки карамельного відтінку. А доповнила свій образ Емілі сумочкою Paco Rabanne. Волосся молодої мами було розпущене.

[ + – ] Емілі Ратаковскі у Нью-Йорку

Наразі, як відомо, 31-річна Емілі Ратаковскі розлучається зі своїм чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом через чотири роки шлюбу. Причиною, як повідомляється, стали численні зради чоловіка. Пара виховує однорічного сина Сильвестра.

Спочатку подружжя стало рідше з'являтися на публіці та ділитися спільними фото, а згодом американську модель почали частіше помічати на публіці без обручки, що і стало основною причиною домислів фанатів Ратаковскі.

Пізніше низка західних ЗМІ підтвердила, що молоді батьки розривають свої стосунки через зради кінопродюсера. Проте сама пара офіційно не прокоментувала цю інформацію.

[ + – ] Емілі Ратаковскі розлучається зі своїм чоловіком

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вийшла у світ після чуток про розлучення. Модель прогулялася Нью-Йорком разом зі своїм собакою.

Також Фокус писав про ідеальну сукню для побачення влітку 2022, яку продемонструвала напередодні Емілі Ратаковскі.