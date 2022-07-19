Меган Маркл вышла в свет с часами за 613 тысяч гривен (фото)
Жена герцога Сассекского давно известна своей любовью к дорогим и роскошным вещам.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж, принц Гарри прибыли в Нью-Йорк в день памяти Нельсона Манделы. Об этом пишет Vogue.
Пара встретилась с представителями ООН. На официальное мероприятие супруга принца Гарри прибыла в строгом total black образе. 40-летняя Меган Маркл надела черную юбку-карандаш и топ с короткими рукавами. Дополнила свой аутфит герцогиня черной сумочкой Mulberry Bayswater за 1,300 долл. (около 40 тысяч гривен) и золотыми часами за 21 тысячу долл. (около 613 тысяч гривен).
На ногах бывшей американской актрисы были черные туфли Manolo Blahnik. А свои волосы Маркл заплела в аккуратный хвост.
Тем временем наследник британского престола выбрал для выхода классический костюм с галстуком.
Меган Маркл давно известна своей любовью к дорогим и роскошным вещам. Даже после сложения королевских обязанностей в 2020 и переезда в США жена герцога Сассекского не может отказаться от довольно недешевой одежды и аксессуаров.
Напомним, почему Букингемский дворец всерьез боится жену принца Гарри.
Также Фокус писал о том, как принц Гарри и Меган Маркл обманули королеву Елизавету Вторую в июне 2021.