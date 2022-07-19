Меган Маркл вийшла у світ з годинником за 613 тисяч гривень (фото)

Дружина герцога Сассекського давно відома своєю любов'ю до дорогих та розкішних речей.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та її чоловік, принц Гаррі прибули до Нью-Йорка у межах дня пам'яті Нельсона Мандели. Про це пише Vogue.

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Пара зустрілася з представниками ООН. На офіційний захід дружина принца Гаррі прибула в строгому total black образі. 40-річна Меган Маркл надягнула чорну спідницю-олівець та топ з короткими рукавами. Доповнила свій аутфіт герцогиня чорною сумочкою Mulberry Bayswater за 1,300 доларів (майже 40 тисяч гривень) та золотим годинником за 21 тисячу доларів (близько 613 тисяч гривень).

На ногах колишньої американської акторки були чорні туфлі Manolo Blahnik. А своє волосся Маркл заплела в охайний хвіст.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі

Тим часом спадкоємець британського престолу обрав для виходу класичний костюм з краваткою.

Меган Маркл давно відома своєю любов'ю до дорогих та розкішних речей. Навіть після складання королівських обов'язків у 2020 та переїзду до США дружина герцога Сассекського не може відмовитися від доволі недешевого одягу та аксесуарів.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі

Нагадаємо, чому Букінгемський палац всерйоз боїться дружину принца Гаррі.

Також Фокус писав про те, як принц Гаррі та Меган Маркл обманули королеву Єлизавету Другу у червні 2021.